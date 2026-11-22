Космический аппарат BepiColombo после 8 лет путешествия и преодоления 10 млрд км приблизился к Меркурию и готовится выйти на его орбиту. Совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) должна помочь ученым разгадать загадки ближайшей к Солнцу планеты. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

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BepiColombo запустили в 2018 году с космодрома во Французской Гвиане. Из-за мощного притяжения Солнца аппарату пришлось постоянно корректировать скорость, используя гравитацию других планет.

За время полета он совершил 1 облет Земли, 2 — Венеры и 6 — Меркурия.

Теперь аппарат ждет самый сложный маневр — за 11 минут он должен снизить скорость настолько, чтобы гравитация Меркурия удержала его на орбите.

Какие тайны Меркурия хотят раскрыть ученые

Исследователи стремятся выяснить, почему в кратерах планеты сохраняется лед, хотя дневная температура на ее поверхности достигает +430°C.

Также ученые будут изучать загадочные впадины и необычно большое металлическое ядро Меркурия.

После выхода на орбиту BepiColombo разделится на 2 аппарата. Европейский будет исследовать поверхность планеты с близкого расстояния, а японский — наблюдать за ней с более дальней дистанции.

Ученые надеются, что миссия поможет понять, как сформировался Меркурий и почему он настолько отличается от других планет Солнечной системы.

В Европе разрабатывают космическое оружие, способное поражать цели за 60 минут в любой точке планеты