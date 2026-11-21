Ушел из жизни Паоло Булгари — «король» высокого ювелирного искусства, превративший основанный в Риме в 1884 году его дедом Сотирио Булгари ювелирный магазин, который изначально специализировался на серебряных изделиях, в один из самых известных мировых люксовых брендов. Об этом сообщает ANSA, пишет УНН.

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О смерти выдающегося ювелира сообщила его семья. В заявлении близкие упомянули «выдающуюся фигуру Паоло Булгари, его глубокую человечность и талант предпринимателя, который любил Италию и был ее послом в мире».

Со смертью Паоло Булгари ушел из жизни величайший ювелир нашего времени - отметили родные.

Соболезнования семье также выразил Бернар Арно, председатель и генеральный директор группы LVMH, в состав которой бренд Bvlgari входит с 2011 года.

От семейной мастерской до мирового ювелирного бренда

Паоло Булгари был предпринимателем и хранителем ювелирных традиций. В 2019 году он основал в Риме одноименный фонд. Организация занимается борьбой с образовательным неравенством, уделяя особое внимание обучению молодежи и обновлению городской инфраструктуры на окраинах столицы.

Фонд реализовал десятки проектов в Риме, преимущественно в восточных районах города. Последним из них стало открытие новой механической мастерской в Центре профессиональной подготовки Borgo Ragazzi Don Bosco. Еще одним проектом была реконструкция главной площади района Тор Белла Монака — Ларго Ферруччо Менгарони.

Паоло Булгари был третьим сыном Джорджо. Вместе с братьями Джанни и Николой он руководил компанией, основанной их дедом Сотирио, и внес свой вклад в превращение ее в один из самых престижных итальянских люксовых брендов.

Под его творческим руководством ювелирный дом приобрел популярность благодаря стилю, вдохновленному античной культурой и архитектурой Рима. Об особой связи бренда со столицей свидетельствует и его исторический бутик на улице Виа Кондотти, который в разные годы посещали звезды мирового кино, знаменитости и представители королевских семей.

Среди клиентов ювелирного дома были Элизабет Тейлор и Ричард Бертон, Анна Маньяни, Одри Хепберн, Ингрид Бергман и Мэрилин Монро.

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Люди, которым посчастливилось знать Паоло Булгари лично, восхищались не только его необыкновенной элегантностью и манерами настоящего джентльмена прошлой эпохи, но и талантом ювелира и знатока драгоценных камней.

Он мог оценить камень невооруженным глазом и определить его достоинства и недостатки, когда геммологи приносили ему драгоценности на осмотр.

Этот бирманский сапфир слишком глубокий, чтобы стать центральным камнем ожерелья. Лучше сделать из него кольцо - говорил он.

Именно Паоло Булгари способствовал популяризации турмалинов в ювелирном искусстве 1980-х годов. Эти цветные камни были распространены еще с 1950-х, однако он сделал ставку на их разнообразную палитру — от розовых до зеленых оттенков, а также на турмалин Параиба насыщенного голубого цвета, который вновь стал особенно популярным в последние годы.

История бренда Bulgari неразрывно связана с Римом, на что обратил внимание и Бернар Арно.

Она началась в столице Италии в 1884 году, когда талантливый греческий ювелир и мастер серебряных дел Сотирио Булгари открыл первый магазин на улице Виа Систина в историческом центре города.

Путь Сотирио от ремесленных мастерских греческого города Парамития до оживленных улиц Рима определяли выдающийся художественный талант и предпринимательская хватка.

В период с 1895 по 1897 год он открыл магазины в Сан-Ремо, Неаполе, Белладжо, Сорренто, Санкт-Морице, Понтрезине в Энгадине и Люцерне.

Однако настоящий успех пришел после открытия в 1905 году исторического магазина на римской улице Виа Кондотти. На его вывеске было написано S. Bulgari, Old Curiosity Shop.

Вскоре этот бутик стал обязательным местом для посещения в Риме для всех, кто хотел приобрести изысканное ювелирное украшение, независимо от того, были ли они знаменитостями.

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