"Границы определяют не исторические бредни": Сибига ответил Лаврову о "русских землях" в Украине
Киев • УНН
Сибига заявил, что границы определяют международное право и Устав ООН, а не российские исторические бредни. лавров назвал Киев "русской" землёй.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление главы МИД рф сергея лаврова относительно "исконно русских земель", отметив, что границы определяют не исторические бредни, а международное право и Устав ООН. Об этом Сибига написал в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Жители Кубани, Стародубщины, Северной и Восточной Слобожанщины - в пределах нынешних краснодарского края, белгородской, брянской, воронежской, курской и ростовской областей - веками разговаривали на украинском и считали себя украинцами. Так, может, и нам потребовать вернуть эти исконно украинские земли? А заодно и Желтый, Серый и Зеленый Клины - заселенные украинцами земли в Поволжье, на юге Сибири и на Дальнем Востоке?
Министр подчеркнул, что именно поэтому в мире существуют международно признанные границы.
Их определяют не исторические бредни, а международное право и Устав ООН - понятия, которые министр иностранных дел рф должен был бы хорошо знать, но откровенно презирает
Накануне министр иностранных дел рф сергей лавров назвал юго-восток Украины и большую часть центральной Украины, включая Киев, "историческими русскими землями".
Юго-восток Украины, конечно же, и большая часть центральной Украины, включая Киев, - это, безусловно, исконно русские земли. Там живет народ, который крестился в одной купели с нами, откуда мы все и происходим
Напомним
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на предложения россии относительно создания новой архитектуры безопасности в Европе. Он заявил, что москва не достигла целей своего вторжения в Украину, поэтому не может претендовать на пересмотр европейского порядка безопасности.