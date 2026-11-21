Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление главы МИД рф сергея лаврова относительно "исконно русских земель", отметив, что границы определяют не исторические бредни, а международное право и Устав ООН. Об этом Сибига написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Жители Кубани, Стародубщины, Северной и Восточной Слобожанщины - в пределах нынешних краснодарского края, белгородской, брянской, воронежской, курской и ростовской областей - веками разговаривали на украинском и считали себя украинцами. Так, может, и нам потребовать вернуть эти исконно украинские земли? А заодно и Желтый, Серый и Зеленый Клины - заселенные украинцами земли в Поволжье, на юге Сибири и на Дальнем Востоке? - написал Сибига.

Министр подчеркнул, что именно поэтому в мире существуют международно признанные границы.

Их определяют не исторические бредни, а международное право и Устав ООН - понятия, которые министр иностранных дел рф должен был бы хорошо знать, но откровенно презирает - добавил Сибига.

Накануне министр иностранных дел рф сергей лавров назвал юго-восток Украины и большую часть центральной Украины, включая Киев, "историческими русскими землями".

Юго-восток Украины, конечно же, и большая часть центральной Украины, включая Киев, - это, безусловно, исконно русские земли. Там живет народ, который крестился в одной купели с нами, откуда мы все и происходим - заявил лавров.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на предложения россии относительно создания новой архитектуры безопасности в Европе. Он заявил, что москва не достигла целей своего вторжения в Украину, поэтому не может претендовать на пересмотр европейского порядка безопасности.