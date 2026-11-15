Сибіга відреагував на російські ідеї "нової архітектури безпеки в Європі"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на пропозиції росії щодо створення нової архітектури безпеки в Європі. Він заявив, що москва не досягла цілей свого вторгнення в Україну, тому не може претендувати на перегляд європейського безпекового порядку. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

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путін вкидає ідеї щодо перекроювання європейського безпекового порядку. У своїх мріях він бачить себе в Ялті 1945 року. Проблема в тому, що для висунення ідей такого масштабу спочатку потрібно виграти світову війну. Востаннє, коли я перевіряв, росія витратила чотири роки й вісім місяців на те, щоб "майже захопити" село Мала Токмачка в Запорізькій області. росія втратила понад 1,6 мільйона військових убитими та пораненими, але так і не досягла жодної мети свого вторгнення. Лише за жовтень вона втратила 54 400 окупантів, тоді як Україна звільнила більше території, ніж росії вдалося захопити - заявив міністр.

За його словами, на цьому етапі максимум, про що путін може домовлятися, - це справедливе припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення, а не сфери впливу в Європі.

Відверто кажучи, Європі не потрібен новий порядок безпеки. Він уже існує, і росія його постійно порушує. Найкращий план для безпечної та вільної Європи - покласти край російській агресії проти України - зазначив Андрій Сибіга.

Нагадаємо

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що зустріч Зеленського з Путіним може пришвидшити завершення війни. Україна також пропонує перемир’я.