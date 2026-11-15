Сибіга відреагував на російські ідеї "нової архітектури безпеки в Європі"
Київ • УНН
Андрій Сибіга заявив, що росія не досягла цілей вторгнення й не може переглядати безпековий порядок Європи. Він закликав до справедливого припинення вогню.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на пропозиції росії щодо створення нової архітектури безпеки в Європі. Він заявив, що москва не досягла цілей свого вторгнення в Україну, тому не може претендувати на перегляд європейського безпекового порядку. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
Деталі
путін вкидає ідеї щодо перекроювання європейського безпекового порядку. У своїх мріях він бачить себе в Ялті 1945 року. Проблема в тому, що для висунення ідей такого масштабу спочатку потрібно виграти світову війну. Востаннє, коли я перевіряв, росія витратила чотири роки й вісім місяців на те, щоб "майже захопити" село Мала Токмачка в Запорізькій області. росія втратила понад 1,6 мільйона військових убитими та пораненими, але так і не досягла жодної мети свого вторгнення. Лише за жовтень вона втратила 54 400 окупантів, тоді як Україна звільнила більше території, ніж росії вдалося захопити
За його словами, на цьому етапі максимум, про що путін може домовлятися, - це справедливе припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення, а не сфери впливу в Європі.
Відверто кажучи, Європі не потрібен новий порядок безпеки. Він уже існує, і росія його постійно порушує. Найкращий план для безпечної та вільної Європи - покласти край російській агресії проти України
Нагадаємо
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що зустріч Зеленського з Путіним може пришвидшити завершення війни. Україна також пропонує перемир’я.