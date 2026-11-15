Сибига отреагировал на российские идеи "новой архитектуры безопасности в Европе"
Киев • УНН
Андрей Сибига заявил, что россия не достигла целей вторжения и не может пересматривать порядок безопасности в Европе. Он призвал к справедливому прекращению огня.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на предложения россии по созданию новой архитектуры безопасности в Европе. Он заявил, что москва не достигла целей своего вторжения в Украину, поэтому не может претендовать на пересмотр европейского порядка безопасности. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
Подробности
путин вбрасывает идеи о перекраивании европейского порядка безопасности. В своих мечтах он видит себя в Ялте 1945 года. Проблема в том, что для выдвижения идей такого масштаба сначала нужно выиграть мировую войну. Последний раз, когда я проверял, россии потребовалось четыре года и восемь месяцев, чтобы "почти захватить" село Малая Токмачка в Запорожской области. россия потеряла более 1,6 миллиона военнослужащих убитыми и ранеными, но так и не достигла ни одной цели своего вторжения. Только за октябрь она потеряла 54 400 оккупантов, тогда как Украина освободила больше территории, чем россии удалось захватить
По его словам, на данном этапе максимум, о чем путин может договариваться, — это справедливое прекращение огня вдоль текущей линии соприкосновения, а не сферы влияния в Европе.
Откровенно говоря, Европе не нужен новый порядок безопасности. Он уже существует, и россия постоянно его нарушает. Лучший план для безопасной и свободной Европы - положить конец российской агрессии против Украины
Напомним
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что встреча Зеленского с путиным может ускорить завершение войны. Украина также предлагает перемирие.