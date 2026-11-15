Сибига отреагировал на российские идеи "новой архитектуры безопасности в Европе"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на предложения россии по созданию новой архитектуры безопасности в Европе. Он заявил, что москва не достигла целей своего вторжения в Украину, поэтому не может претендовать на пересмотр европейского порядка безопасности. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

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путин вбрасывает идеи о перекраивании европейского порядка безопасности. В своих мечтах он видит себя в Ялте 1945 года. Проблема в том, что для выдвижения идей такого масштаба сначала нужно выиграть мировую войну. Последний раз, когда я проверял, россии потребовалось четыре года и восемь месяцев, чтобы "почти захватить" село Малая Токмачка в Запорожской области. россия потеряла более 1,6 миллиона военнослужащих убитыми и ранеными, но так и не достигла ни одной цели своего вторжения. Только за октябрь она потеряла 54 400 оккупантов, тогда как Украина освободила больше территории, чем россии удалось захватить - заявил министр.

По его словам, на данном этапе максимум, о чем путин может договариваться, — это справедливое прекращение огня вдоль текущей линии соприкосновения, а не сферы влияния в Европе.

Откровенно говоря, Европе не нужен новый порядок безопасности. Он уже существует, и россия постоянно его нарушает. Лучший план для безопасной и свободной Европы - положить конец российской агрессии против Украины - отметил Андрей Сибига.

Напомним

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что встреча Зеленского с путиным может ускорить завершение войны. Украина также предлагает перемирие.