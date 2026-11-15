Сибига отреагировал на российские идеи "новой архитектуры безопасности в Европе"

$45.3850.34
ukenru
Эксклюзив
08:31 • 15131 просмотра
Астропрогноз на 16–22 ноября 2026 года: Украина на пороге судьбоносных событий
08:06 • 19222 просмотра
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации
05:30 • 29433 просмотра
Украина имеет законное место в НАТО, а Путин на самом деле не хочет переговоров — Макрон
15 ноября, 04:16 • 32676 просмотра
Ограничения Starshield в Украине продолжаются — российские дроны стало сложнее перехватывать у фронта
15 ноября, 03:16 • 24597 просмотра
Ростовскую область РФ атаковали беспилотники — взрывы прогремели возле авиазавода в Таганроге и ТЭЦ в РостовеVideo
15 ноября, 02:38 • 19962 просмотра
Польша хочет получить украинские технологии обнаружения дронов в обмен на истребители МиГ-29
15 ноября, 01:55 • 20459 просмотра
В Киеве до конца февраля откроют две резервные переправы через Днепр — сколько это будет стоить
15 ноября, 01:16 • 15730 просмотра
Италия начала устанавливать на свои танки, которые передавала ВСУ, защиту от дронов по примеру Украины — что изменилось
15 ноября, 00:37 • 15337 просмотра
Трамп готовит жёсткий ответ демократам в Конгрессе — США грозит масштабный конституционный конфликт
14 ноября, 23:55 • 15643 просмотра
США готовят прямые переговоры России с Европой о завершении войны в Украине — Кушнер раскрыл следующие шаги Вашингтона
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.7м/с
69%
762мм
Популярные новости
Бейонсе спустя 18 лет раскрыла тайну свадьбы с Jay-Z — даже гости не знали, куда их пригласили15 ноября, 02:05 • 12781 просмотра
Джо Джонас расстался с моделью через 6 месяцев после публичного подтверждения романа — что стало причиной15 ноября, 03:05 • 11569 просмотра
Во Франции обнаружили 1500-летние захоронения германских воинов с золотом, мечами и боевыми конями15 ноября, 04:05 • 11294 просмотра
Что празднуют 15 ноября в Украине и мире 15 ноября, 04:55 • 12066 просмотра
Десятки артиллерийских систем, тысячи военнослужащих и сотни единиц техники — Генштаб сообщил о потерях рф за суткиPhoto05:22 • 14118 просмотра
публикации
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации08:06 • 19256 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 49405 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 36845 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 48486 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 94034 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Блогеры
Владимир Зеленский
Джефф Безос
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Франция
Иран
Реклама
УНН Lite
Глава Nvidia лишился должности после записки Рубио Трампу о вероятных связях с китайской разведкой — WP05:29 • 9756 просмотра
Что празднуют 15 ноября в Украине и мире 15 ноября, 04:55 • 12218 просмотра
Во Франции обнаружили 1500-летние захоронения германских воинов с золотом, мечами и боевыми конями15 ноября, 04:05 • 11429 просмотра
Джо Джонас расстался с моделью через 6 месяцев после публичного подтверждения романа — что стало причиной15 ноября, 03:05 • 11700 просмотра
Бейонсе спустя 18 лет раскрыла тайну свадьбы с Jay-Z — даже гости не знали, куда их пригласили15 ноября, 02:05 • 12909 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Социальная сеть
The New York Times
Сокол 9

Сибига отреагировал на российские идеи "новой архитектуры безопасности в Европе"

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Андрей Сибига заявил, что россия не достигла целей вторжения и не может пересматривать порядок безопасности в Европе. Он призвал к справедливому прекращению огня.

Сибига отреагировал на российские идеи "новой архитектуры безопасности в Европе"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на предложения россии по созданию новой архитектуры безопасности в Европе. Он заявил, что москва не достигла целей своего вторжения в Украину, поэтому не может претендовать на пересмотр европейского порядка безопасности. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Подробности

путин вбрасывает идеи о перекраивании европейского порядка безопасности. В своих мечтах он видит себя в Ялте 1945 года. Проблема в том, что для выдвижения идей такого масштаба сначала нужно выиграть мировую войну. Последний раз, когда я проверял, россии потребовалось четыре года и восемь месяцев, чтобы "почти захватить" село Малая Токмачка в Запорожской области. россия потеряла более 1,6 миллиона военнослужащих убитыми и ранеными, но так и не достигла ни одной цели своего вторжения. Только за октябрь она потеряла 54 400 оккупантов, тогда как Украина освободила больше территории, чем россии удалось захватить

- заявил министр.

По его словам, на данном этапе максимум, о чем путин может договариваться, — это справедливое прекращение огня вдоль текущей линии соприкосновения, а не сферы влияния в Европе.

Откровенно говоря, Европе не нужен новый порядок безопасности. Он уже существует, и россия постоянно его нарушает. Лучший план для безопасной и свободной Европы - положить конец российской агрессии против Украины

- отметил Андрей Сибига.

Напомним

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что встреча Зеленского с путиным может ускорить завершение войны. Украина также предлагает перемирие.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Запорожская область
Министерство иностранных дел Украины
Ялта
Европа
Владимир Зеленский
Украина