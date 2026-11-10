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У МЗС заявили, що зустріч Зеленського з путіним може дійсно пришвидшити закінчення війни

Київ • УНН

 • 1456 перегляди

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що зустріч Зеленського з Путіним може пришвидшити завершення війни. Україна також пропонує перемир’я.

У МЗС заявили, що зустріч Зеленського з путіним може дійсно пришвидшити закінчення війни

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним може дійсно пришвидшити закінчення війни. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга і додав - це частина меседжу України на перемовинах в Абу-Дабі, передає УНН.

Наш меседж на перемовинах в Абу-Дабі дуже простий: деескалація та запропоновані Україною перемир’я; безпекові гарантії; зустріч Президента Зеленського з Путіним, яка, на моє особисте переконання, може дійсно пришвидшити закінчення війни 

- заявив Сибіга.

Крім того, за його словами, Україна пропонує свої підходи щодо перемир’я — як у Чорному морі, так і в енергетиці.

Ми передали їх партнерам і зараз очікуємо на відповідь з боку росіян 

- додав міністр.

Тристоронній формат був змістовним - Зеленський розкрив теми переговорів в Абу-Дабі та один з пріоритетів України10.11.26, 17:28 • 2498 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Україна