В МИД заявили, что встреча Зеленского с путиным действительно может ускорить окончание войны
Киев • УНН
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что встреча Зеленского с Путиным может ускорить завершение войны. Украина также предлагает перемирие.
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным действительно может ускорить окончание войны. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига и добавил — это часть послания Украины на переговорах в Абу-Даби, передает УНН.
Наше послание на переговорах в Абу-Даби очень простое: деэскалация и предложенное Украиной перемирие; гарантии безопасности; встреча Президента Зеленского с Путиным, которая, по моему личному убеждению, действительно может ускорить окончание войны
Кроме того, по его словам, Украина предлагает свои подходы к перемирию — как в Черном море, так и в энергетике.
Мы передали их партнерам и сейчас ожидаем ответа со стороны россиян
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