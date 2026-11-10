В МИД заявили, что встреча Зеленского с путиным действительно может ускорить окончание войны

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным действительно может ускорить окончание войны. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига и добавил — это часть послания Украины на переговорах в Абу-Даби, передает УНН.

Наше послание на переговорах в Абу-Даби очень простое: деэскалация и предложенное Украиной перемирие; гарантии безопасности; встреча Президента Зеленского с Путиным, которая, по моему личному убеждению, действительно может ускорить окончание войны - заявил Сибига.

Кроме того, по его словам, Украина предлагает свои подходы к перемирию — как в Черном море, так и в энергетике.

Мы передали их партнерам и сейчас ожидаем ответа со стороны россиян - добавил министр.

Трёхсторонний формат был содержательным — Зеленский раскрыл темы переговоров в Абу-Даби и один из приоритетов Украины