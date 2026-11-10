Трёхсторонний формат был содержательным — Зеленский раскрыл темы переговоров в Абу-Даби и один из приоритетов Украины
Киев • УНН
Первый день трёхсторонних переговоров в Абу-Даби был конструктивным. Стороны обсудили пленных, гарантии безопасности и деэскалацию.
Трёхсторонний формат был конструктивным и достаточно содержательным. Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после отчёта украинской переговорной команды по итогам первого дня встреч в Абу-Даби, передаёт УНН.
Был отчёт нашей переговорной команды. Сегодня первый день встреч в Абу-Даби — сначала состоялся разговор с европейскими и американскими партнёрами, затем — трёхсторонний формат между нашей, американской и российской делегациями. Благодарен всем партнёрам Украины за поддержку
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По словам Президента, трёхсторонний формат был конструктивным и достаточно содержательным.
Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных — это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украине и фундаменте их долгосрочного функционирования. Нужны реальные инструменты, чтобы заблокировать любое повторение войны. Обсуждалась также необходимость деэскалационных шагов
Добавим
Зеленский также сообщил, что определил украинской команде чёткие задачи для дальнейшего диалога — как в трёхстороннем формате завтра, так и в целом в последующие дни с представителями Президента Америки и представителями Европы.
Главное — реально приблизить мир, и с украинской стороны будет только продуктивная, качественная, честная работа. Благодарю американскую сторону за организацию этих переговоров, а Эмираты — за надёжную переговорную площадку
Напомним
Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби на сегодня завершились. Они возобновятся в среду, 11 ноября.
Президент Украины Владимир Зеленский уже провёл короткий разговорс украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби о мире, где 10 ноября завершился первый день переговоров, и позже проведёт более подробный брифинг.