Трёхсторонний формат был содержательным — Зеленский раскрыл темы переговоров в Абу-Даби и один из приоритетов Украины

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Трёхсторонний формат был конструктивным и достаточно содержательным. Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после отчёта украинской переговорной команды по итогам первого дня встреч в Абу-Даби, передаёт УНН.

Был отчёт нашей переговорной команды. Сегодня первый день встреч в Абу-Даби — сначала состоялся разговор с европейскими и американскими партнёрами, затем — трёхсторонний формат между нашей, американской и российской делегациями. Благодарен всем партнёрам Украины за поддержку — сообщил Зеленский.

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По словам Президента, трёхсторонний формат был конструктивным и достаточно содержательным.

Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных — это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украине и фундаменте их долгосрочного функционирования. Нужны реальные инструменты, чтобы заблокировать любое повторение войны. Обсуждалась также необходимость деэскалационных шагов — подчеркнул Глава государства.

Добавим

Зеленский также сообщил, что определил украинской команде чёткие задачи для дальнейшего диалога — как в трёхстороннем формате завтра, так и в целом в последующие дни с представителями Президента Америки и представителями Европы.

Главное — реально приблизить мир, и с украинской стороны будет только продуктивная, качественная, честная работа. Благодарю американскую сторону за организацию этих переговоров, а Эмираты — за надёжную переговорную площадку — резюмировал Президент.

Напомним

Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби на сегодня завершились. Они возобновятся в среду, 11 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провёл короткий разговорс украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби о мире, где 10 ноября завершился первый день переговоров, и позже проведёт более подробный брифинг.