Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными и заявил о цели расширить формат

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби продуктивными и подчеркнул важность непосредственного участия европейских партнеров в переговорном процессе, передает УНН.

Детали

"Только что получил обновление несколько минут назад… похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными. Конечно, в этом плане еще много работы. Это не то, что решится в течение следующих 24 часов или около того. Но действительно важно то, что европейцы за столом переговоров. Они очень тесно работали с Джаредом и Стивом, которые были там на каждом этапе. И на самом деле наша цель заключается в том, чтобы в какой-то момент расширить этот трехсторонний формат. То есть чтобы это были не только США, Украина и Россия, но и чтобы европейцы были непосредственно представлены за этим столом во время этих переговоров", — сказал Рубио.

Он добавил, что в ближайшие дни, возможно, удастся достичь определенного прогресса в привлечении европейцев и "на этом фронте".

По его словам, Европа и США имеют одинаковые интересы: чтобы война завершилась и чтобы больше ее не было.

"Так что это требует не просто прекращения войны, но и гарантирования того, что Украина окажется в безопасности. Поэтому я думаю, что мы разделяем одну цель, и я думаю, что единственное, на что я укажу, — я слышал от моих коллег, что в Европе всегда существует это беспокойство, что их оставят в стороне, что Америка собирается заключить какую-то сделку с Россией и оставить Европу за бортом. Европа за столом, они с нами, они прямо рядом с нами, у них есть представители там, пять стран ЕС, которые находятся в Абу-Даби, пока мы разговариваем. И, как дали понять наши переговорщики, мы считаем, что трехсторонний формат в конечном итоге должен также включать за столом наших европейских партнеров, потому что они являются частью решения этой проблемы в долгосрочной перспективе", — добавил Рубио.

Напомним

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби на сегодня завершились. Они возобновятся в среду, 11 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел короткий разговор с украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби о мире, где 10 ноября завершился первый день переговоров, и позже получит более подробный брифинг.