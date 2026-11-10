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Тристоронні переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершили і поновлять 11 листопада

Київ • УНН

 • 1800 перегляди

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершили перший день. Сторони планують відновити зустрічі вранці 11 листопада.

Тристоронні переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершили і поновлять 11 листопада

Тристоронні переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершилися. Вони поновляться у середу, 11 листопада. Про це повідомили журналістам у пресслужбі Служби зовнішньої розвідки 10 листопада, пише УНН.

Деталі

Перемовини, за повідомленням, мають відновитися завтра вранці.

росЗМІ також з посиланням на джерело, що делегації росії, США та України завершили перший день переговорів в Абу-Дабі. Раніше росЗМІ з посиланням на джерело вказували, що тристоронні переговори в Абу-Дабі точно продовжаться в середу.

Доповнення

В Абу-Дабі 10 листопада розпочалися дводенні переговори у тристоронньому форматі Україна–США–росія. Очільник переговорної делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров вказав, що порядку денному – ключові питання припинення бойових дій та наближення миру.

Українська делегація 10 листопада розпочала роботу в Абу-Дабі раніше, зустрівшись з представниками Європи і НАТО, до яких мала долучитися американська сторона, повідомив учасник делегації України, голова СЗР України Рустем Умєров.

Ключові пріоритети України, повідомляв Умєров, – припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення і розвиток України, а також гуманітарні кроки. І українська делегація працює, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир.

росія вважає, що головним напрямком нових мирних переговорів щодо війни рф проти України, які стартують в Абу-Дабі 10 листопада, буде спроба "виробити ключові елементи нової післявоєнної системи безпеки для Європи", вказувало джерело в російській делегації.

Водночас росЗМІ, цитуючи голову мзс рф, вказали, що сергій лавров заявив, що, "рф не погодиться на вимоги європейців негайно припинити вогонь в Україні, Брюссель просто намагається купити час".

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Служба зовнішньої розвідки України
НАТО
Абу-Дабі
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна