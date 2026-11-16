Новонароджені цуценята знаменитого пса Патрона вперше гавкнули, чи "то цявкнули". Про це йдеться на сторінці пса Патрона в Instagram, передає УНН.

Чужі діти швидко ростуть. Додам: свої діти теж швидко ростуть. Ще зовсім недавно вони були такими малесенькими і так мило попискували (послухайте, спеціально просив не накладати музику 😊). А сьогодні один з них вперше гавкнув (чи то цявкнув). Лана каже, що вже скоро почнемо вводити прикорм. І я думаю, що це будуть шпалери і лінолеум, а не паштет - йдеться у пості.

Патрон "наголосив", що Лана є "чудовою мамою", і його трошки "підкушує сумнів, а чи є він таким же гарним татом?".

Просто, розумієте, я наче от вже вивчив кожну плямку кожного цуценяти, але ще все одно боюся переплутати, хто є хто. Чи є у мене серед підписників батьки двійнят? Чи було у вас так само спочатку? - зазначається у дописі.

Також в акаунті пса розповіли, що він тішиться, коли в дірект прилітає в черговий раз: "Патроне, а можна взяти твоє цуценятко?".

Я тішуся, що люди готові взяти собі в сімʼю собачку. Бо вірю, що це не просто проханнячко до мене, а таке не одну ніч обдумане, зважене рішення. Але я би хотів, щоб такими повідомленнями були засипані різні притулки. Якщо вам от дуже хочеться когось з джек-расселівським норовом, то можете їм прямо написати: "Чи є у вас хтось малий, але всегризущий і дуже активний?". То волонтери когось підберуть. Ви знаєте, що моя сімʼя підтримує притулки та прилаштовує вуличних тваринок. І я завжди гордо гавкаю, що у притулках живуть мої названі брати і сестри. Такі ж, як я, тільки найкращі - наголошується у дописі пса.

Нагадаємо

Знаменитий український пес-сапер Патрон, який став одним із символів допомоги рятувальникам під час війни, одружився. Його обраницею стала собака на ім'я Лана.

Талісман чернігівських рятувальників Пес Патрон став батьком невдовзі після одруження із своєю обраницею Ланою. Судячи з допису, Патрон став батьком одразу семи цуценят.