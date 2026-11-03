Пес Патрон одружився: обраницею знаменитого чотирилапого стала Лана
Київ • УНН
Знаменитий пес-сапер Патрон одружився з собакою Ланою. Він відомий роботою з піротехніками ДСНС і кампаніями з мінної безпеки.
Знаменитий український пес-сапер Патрон, який став одним із символів допомоги рятувальникам під час війни, одружився. Його обраницею стала собака на ім'я Лана. Про це стало відомо з публікації в Instagram, пише УНН.
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Новина про одруження чотирилапого улюбленця українців з'явилася на його сторінці в соціальній мережі.
Патрон здобув популярність завдяки роботі разом із піротехніками ДСНС, яким допомагав шукати вибухонебезпечні предмети. Згодом він став героєм освітніх проєктів, присвячених мінній безпеці.
Чим відомий пес Патрон
Джек-рассел-тер'єр Патрон став одним із найвідоміших собак України після початку повномасштабного російського вторгнення.
Він бере участь у просвітницьких кампаніях, які навчають дітей і дорослих правил поведінки з вибухонебезпечними предметами.
Тепер до новин про його діяльність додалася й особиста подія – поява чотирилапої обраниці Лани.
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