"Я побачив жагу до перемоги" - Рютте згадав Патрона та поїздку на Чернігівщину

Фото: x.com/PatronDsns

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в Україні незламні не лише люди, але й тварини. Зокрема, під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції головний представник Альянсу сказав, що побачив жагу до перемоги навіть в очах пса Патрона - собаки, який допомагає розміновувати території, передає УНН.

Деталі

Рютте висловив своє гумористичне спостереження під час діалогу з президентом України Володимиром Зеленським. Генсек згадав свою недавню поїздку в Україну, під час якої він відвідав Чернігівщину.

Там (в Україні - ред.) всі герої, люди, які є рятівниками, люди, які працюють в рятуючі життя, і солдати, безумовно. Ти чуєш інколи про рятівників, і навіть той собака, я навіть собаці подивився в очі, і він мені сказав, ми ніколи не здамося - сказав Марк Рютте.

Переводячи розмову на серйозну колію, Генсек НАТО згадав свою розмову з місцевими мешканцями, які після окупації Чернігівської області стали заручниками російських військових.

Я був у Чернігові, говорив з людьми, які тримали в підвалі школи. Розмір був такий, як третина цієї кімнаті. Там було 50 людей. Десять людей померло в тій кімнаті. Я дивився в очі тих людей, які там були, і вони казали: ні, ми стійки, ми ніколи не здамося - переконував Рютте.

Генсек Альянсу також згадав, що нещодавні ракетні удари по Києву мали на меті залишити без тепла майже 250 тисяч містян у ті дні, коли стовпчик термометра за вікном опустився до позначки у -25 градусів.

І люди живуть в таких умовах. Коли говориш з людьми, вони мені кажуть: "продовжуйте нас підтримувати, ми не здамося". Вони тільки стають сильнішими, попри жахливі складнощі - зробив висновок Рютте.

Ці ремарки Генсек НАТО зробив під час розмови з лідером України Володимиром Зеленським про нагальні потреби України.

Нагадаємо

Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції заявив, що фінансова підтримка Європи дозволяє Україні перехоплювати російські балістичні ракети.