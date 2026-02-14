$42.990.00
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 3974 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 5414 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 9882 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 11262 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 12339 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 24518 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 41447 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 36338 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 35919 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Я побачив жагу до перемоги" - Рютте згадав Патрона та поїздку на Чернігівщину

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в Україні незламні не лише люди, а й тварини, зокрема пес Патрон. Він зазначив, що українці стають сильнішими попри жахливі складнощі.

"Я побачив жагу до перемоги" - Рютте згадав Патрона та поїздку на Чернігівщину
Фото: x.com/PatronDsns

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в Україні незламні не лише люди, але й тварини. Зокрема, під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції головний представник Альянсу сказав, що побачив жагу до перемоги навіть в очах пса Патрона - собаки, який допомагає розміновувати території, передає УНН.

Деталі

Рютте висловив своє гумористичне спостереження під час діалогу з президентом України Володимиром Зеленським. Генсек згадав свою недавню поїздку в Україну, під час якої він відвідав Чернігівщину.

Там (в Україні - ред.) всі герої, люди, які є рятівниками, люди, які працюють в рятуючі життя, і солдати, безумовно. Ти чуєш інколи про рятівників, і навіть той собака, я навіть собаці подивився в очі, і він мені сказав, ми ніколи не здамося

- сказав Марк Рютте.

Переводячи розмову на серйозну колію, Генсек НАТО згадав свою розмову з місцевими мешканцями, які після окупації Чернігівської області стали заручниками російських військових.

Я був у Чернігові, говорив з людьми, які тримали в підвалі школи. Розмір був такий, як третина цієї кімнаті. Там було 50 людей. Десять людей померло в тій кімнаті. Я дивився в очі тих людей, які там були, і вони казали: ні, ми стійки, ми ніколи не здамося

- переконував Рютте.

Генсек Альянсу також згадав, що нещодавні ракетні удари по Києву мали на меті залишити без тепла майже 250 тисяч містян у ті дні, коли стовпчик термометра за вікном опустився до позначки у -25 градусів.

І люди живуть в таких умовах. Коли говориш з людьми, вони мені кажуть: "продовжуйте нас підтримувати, ми не здамося". Вони тільки стають сильнішими, попри жахливі складнощі

- зробив висновок Рютте.

Ці ремарки Генсек НАТО зробив під час розмови з лідером України Володимиром Зеленським про нагальні потреби України.

Нагадаємо

Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції заявив, що фінансова підтримка Європи дозволяє Україні перехоплювати російські балістичні ракети.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
