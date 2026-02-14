"Я увидел жажду победы даже у собаки" - Рютте вспомнил Патрона и поездку на Черниговщину

$42.990.00
51.030.00
ukenru
12:44 • 1516 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-РФ на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 2898 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 4506 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 8874 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 10823 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 12097 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 24276 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 41284 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 36219 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 35836 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
89%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Санду: Россия ведет когнитивную войну против Молдовы и пугает "украинским сценарием"14 февраля, 03:44 • 5668 просмотра
Писториус: война России против Украины не имеет ничего общего с военным конфликтом14 февраля, 04:17 • 8850 просмотра
Спасатели нашли тело погибшей женщины под завалами дома в ОдессеPhoto14 февраля, 05:15 • 3958 просмотра
В Венгрии считают быстрое вступление Украины в ЕС угрозой войны с россией - СМИ14 февраля, 05:32 • 4852 просмотра
Более тысячи солдат и 914 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки14 февраля, 05:44 • 6236 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 65129 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 93663 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 61161 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 79366 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 120392 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Ван И (политик)
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Будапешт
Китай
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto08:54 • 3016 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 11456 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 14926 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 37402 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 36958 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
Отопление

"Я увидел жажду победы даже у собаки" - Рютте вспомнил Патрона и поездку на Черниговщину

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в Украине несокрушимы не только люди, но и животные, в частности пес Патрон. Он отметил, что украинцы становятся сильнее, несмотря на ужасные сложности.

"Я увидел жажду победы даже у собаки" - Рютте вспомнил Патрона и поездку на Черниговщину

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в Украине несокрушимы не только люди, но и животные. В частности, во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности главный представитель Альянса сказал, что увидел жажду победы даже в глазах пса Патрона – собаки, которая помогает разминировать территории, передает УНН.

Детали

Рютте высказал свое юмористическое наблюдение во время диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генсек вспомнил свою недавнюю поездку в Украину, во время которой он посетил Черниговщину.

Там (в Украине - ред.) все герои, люди, которые являются спасателями, люди, которые работают, спасая жизни, и солдаты, безусловно. Ты слышишь иногда о спасателях, и даже та собака, я даже собаке посмотрел в глаза, и она мне сказала, мы никогда не сдадимся

- сказал Марк Рютте.

Переводя разговор на серьезную колею, Генсек НАТО вспомнил свой разговор с местными жителями, которые после оккупации Черниговской области стали заложниками российских военных.

Я был в Чернигове, говорил с людьми, которых держали в подвале школы. Размер был такой, как треть этой комнаты. Там было 50 человек. Десять человек умерло в той комнате. Я смотрел в глаза тех людей, которые там были, и они говорили: нет, мы стойкие, мы никогда не сдадимся

- убеждал Рютте.

Генсек Альянса также упомянул, что недавние ракетные удары по Киеву имели целью оставить без тепла почти 250 тысяч горожан в те дни, когда столбик термометра за окном опустился до отметки в -25 градусов.

И люди живут в таких условиях. Когда говоришь с людьми, они мне говорят: "продолжайте нас поддерживать, мы не сдадимся". Они только становятся сильнее, несмотря на ужасные сложности

- сделал вывод Рютте.

Эти замечания Генсек НАТО сделал во время разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским о насущных потребностях Украины.

Напомним

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что финансовая поддержка Европы позволяет Украине перехватывать российские баллистические ракеты.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Морозы в Украине
Животные
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Марк Рютте
Черниговская область
НАТО
Владимир Зеленский
Украина
Чернигов
Киев