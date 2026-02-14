"Я увидел жажду победы даже у собаки" - Рютте вспомнил Патрона и поездку на Черниговщину

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в Украине несокрушимы не только люди, но и животные. В частности, во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности главный представитель Альянса сказал, что увидел жажду победы даже в глазах пса Патрона – собаки, которая помогает разминировать территории, передает УНН.

Детали

Рютте высказал свое юмористическое наблюдение во время диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генсек вспомнил свою недавнюю поездку в Украину, во время которой он посетил Черниговщину.

Там (в Украине - ред.) все герои, люди, которые являются спасателями, люди, которые работают, спасая жизни, и солдаты, безусловно. Ты слышишь иногда о спасателях, и даже та собака, я даже собаке посмотрел в глаза, и она мне сказала, мы никогда не сдадимся - сказал Марк Рютте.

Переводя разговор на серьезную колею, Генсек НАТО вспомнил свой разговор с местными жителями, которые после оккупации Черниговской области стали заложниками российских военных.

Я был в Чернигове, говорил с людьми, которых держали в подвале школы. Размер был такой, как треть этой комнаты. Там было 50 человек. Десять человек умерло в той комнате. Я смотрел в глаза тех людей, которые там были, и они говорили: нет, мы стойкие, мы никогда не сдадимся - убеждал Рютте.

Генсек Альянса также упомянул, что недавние ракетные удары по Киеву имели целью оставить без тепла почти 250 тысяч горожан в те дни, когда столбик термометра за окном опустился до отметки в -25 градусов.

И люди живут в таких условиях. Когда говоришь с людьми, они мне говорят: "продолжайте нас поддерживать, мы не сдадимся". Они только становятся сильнее, несмотря на ужасные сложности - сделал вывод Рютте.

Эти замечания Генсек НАТО сделал во время разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским о насущных потребностях Украины.

Напомним

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что финансовая поддержка Европы позволяет Украине перехватывать российские баллистические ракеты.