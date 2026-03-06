"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесе

Украинская певица SOWA откровенно рассказала о сложном опыте сотрудничества с людьми, которые пытались диктовать ей правила в творчестве. По словам артистки, такой формат работы оказался для нее психологически тяжелым и даже приводил к паническим атакам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу артистки.

Подробности

Как признается SOWA, некоторое время она пыталась работать по условиям, которые предлагали другие, однако впоследствии поняла, что это противоречит ее внутренним ощущениям.

Я уже пыталась работать по чужим правилам. В результате это ломало меня и заканчивалось паническими атаками. Это не была работа с "продюсером", а просто с человеком, который диктовал мне, как следует поступать и какой быть. Я согласилась на такие условия, но впоследствии поняла, что как бы тяжело ни было, мне нужно учиться быть автономной и не нуждаться в чьих-то разрешениях и диктовках - поделилась артистка.

Певица также отмечает, что современный музыкальный мир дает больше возможностей для независимых артистов, которые могут самостоятельно формировать свою команду и строить творческий путь.

К счастью, мы живем уже в достаточно продвинутом мире, где можно самому собирать свою команду. И даже если случаются люди, которые пытаются тебя контролировать не в твою пользу, ты можешь легко принять решение прекратить это сотрудничество. Скажу откровенно — я и до сих пор учусь быть независимой - говорит исполнительница.

В то же время артистка признает, что одним из самых сложных вопросов для независимых музыкантов остается финансирование.

Конечно, одной из причин, когда задумываешься о продюсере, являются финансы — это довольно болезненная тема для независимых артистов. Ведь быть артистом — это действительно финансово затратно. Нужно инвестировать в создание трека, его сведение и мастеринг, видео к нему, обеспечить работу всей команды, а также закрыть финансовую часть продвижения песни - пояснила она.

Несмотря на все трудности, SOWA убеждена, что свобода в творчестве для нее важнее любых контрактов.

Эта независимость от чужих мнений — а не продюсерских контрактов — тоже довольно сложная, но гораздо более весомая - отметила певица.

Артистка также добавляет, что для нее принципиально важно понимать все процессы, которые происходят в ее музыкальном проекте.

Очень важно разбираться в процессах, которые происходят в твоем проекте. Я знала ситуации, когда после работы с продюсером артист годами был в этой сфере, но не знал базовых вещей. И это меня напугало. Что если пройдут годы, а я буду беспомощной без единого человека за плечами - сказала SOWA.

В то же время певица подчеркивает, что на ее пути важной опорой остаются родители, которые поддерживают ее в творчестве и помогают не терять веру в себя.

