Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины в ЕС
Зеленский сообщил о втором этапе обмена – из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитников
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожая
Популярные новости
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде
Ученые успешно вырастили нут в симулированном лунном грунте для будущих космических миссий
Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем Востоке
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизнь
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 80495 просмотра
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фото
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 лет
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерство
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни Бланко
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Послы ЕС заявили, что страны-члены не примут модель "сначала членство, потом интеграция" для Украины. Это сопротивление блокирует модель, которую Еврокомиссия продвигала для присоединения Украины к ЕС до 2027 года.

Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины в ЕС

Послы стран ЕС заявили на встрече с Еврокомиссией, что страны-члены не примут предложенную для Украины модель "обратного расширения", предусматривающую "сначала членство, потом интеграцию", а некоторые указали, что Еврокомиссии, возможно, придется переосмыслить центральную идею по этому поводу, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Надежды Украины на ускоренное членство в Европейском Союзе были затоплены на ужине в Брюсселе, когда послы ЕС заявили руководителю аппарата Урсулы фон дер Ляйен, что страны-члены не примут противоречивое предложение Еврокомиссии по "обратному расширению". Это сопротивление фактически блокирует модель "сначала членство, потом интеграция", которую исполнительная власть продвигала, стремясь, чтобы Украина присоединилась к ЕС до 2027 года", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, "это еще один удар для Киева, на фоне того, как ЕС также пытается спасти срочно необходимый пакет финансовой помощи, который задерживается из-за противостояния с Венгрией".

Орбан обвиняет Зеленского в "блокаде" - Фицо хочет заблокировать 90 млрд евро для Украины06.03.26, 10:16 • 3644 просмотра

"Это не было решением, которое участники обеда приняли, ожидая свой конторно. Несколько ключевых столиц уже согласовали свою жесткую позицию по вступлению Украины в ЕС перед ужином, где влиятельный руководитель аппарата фон дер Ляйен Бьорн Зайберт изложил мнения Еврокомиссии относительно механизма обратного расширения", - отмечает издание.

Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters03.03.26, 17:45 • 74600 просмотров

Как указывает издание, "обратное расширение" предусматривает предоставление членства, а затем постепенное наращивание привилегий. Это был один из четырех вариантов, распространенных Еврокомиссией перед ужином в среду.

Еврокомиссия предлагает изменить правила расширения для ускоренного вступления Украины06.03.26, 08:05 • 6344 просмотра

Один дипломат назвал атмосферу ужина "нормальной", но сказал, что сообщение из столиц было резким. "Это сделано. Обратное расширение никуда не денется", – сказал вскоре после этого другой дипломат, "предполагая, что Зайберту, возможно, придется переосмыслить центральную идею Еврокомиссии".

Четыре других дипломата ЕС решительно отвергли "обратное расширение" как жизнеспособную стратегию для Украины - или любой другой страны. "Они создали ложные надежды, - сказал один высокопоставленный дипломат. - Теперь мы должны исправить это и сказать им: "Ну, на самом деле, это обратное расширение мертво с самого начала".

"В проекте выводов Евросовета 19 марта, которые уже начали распространяться, упоминаются как спор по кредиту, так и дебаты по расширению. В предыдущих проектах предполагается, что лидеры, как ожидается, поддержат традиционный подход блока к вступлению, основанный на заслугах, на следующем саммите ЕС, что укрепит предпочтение столицами существующей системы. Это сведет на нет надежды Еврокомиссии на быстрое присоединение Украины", - сказано в публикации.

"Мы хотим закрепить Украину в ЕС… но мы не можем разрушить наши процедуры и отказаться от системы, основанной на заслугах, - сказал другой дипломат. - Дело в том, чтобы найти реалистичный путь вперед". Как отмечает издание, "реалистичный" здесь означает что-то, что учитывает политические интересы национальных столиц.

На вопрос, почему на встрече послов был Зайберт, а не еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, один дипломат пошутил: "Мы знаем, что Еврокомиссия имеет пирамидальную структуру. Coreper не хочет терять время. Ему нужно разговаривать непосредственно с Богом".

Кос вместо этого была в среду в Берлине, где она защищала необходимость нового мышления относительно расширения. Текущая модель берет свое начало от вступления Испании и Португалии более 40 лет назад и была "разработана для стабильного мира, основанного на правилах, которого больше не существует", сказала Кос.

Один высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что вопрос расширения возник в Coreper в значительной степени "из-за суматохи, созданной дикими идеями". Натали Луазо, депутат Европарламента, была такой же прямой, предупреждая, что такой подход рискует создать "путаницу в государствах-членах и разочарование в странах-кандидатах".

Относительно кредита

Еще одна строка в проекте выводов Евросовета привлекла некоторое внимание, пишет издание. В пункте 9 лидеры "приветствуют одобрение займа созаконодателями и с нетерпением ждут первого транша". "Формулировка даже не взята в квадратные скобки – обычно это признак того, что формулировка все еще обсуждается", пишет издание.

ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25.02.26, 11:26 • 32077 просмотров

"Так что… дело закрыто? Вряд ли", - пишет издание со ссылкой на спор вокруг трубопровода, связанный с вето Венгрии на кредитный пакет для Украины в 90 миллиардов евро, на фоне "сообщения о том, что ЕС оказывает давление на Украину с целью предоставления доступа к трубопроводу для инспекции, - главное требование Будапешта".

"За кулисами несколько стран-членов также давили на Киев, чтобы предоставить инспекторам доступ к трубопроводу, но получили отказ. Украина настаивает на том, что ей нужно время для оценки масштабов ущерба, сообщили несколько дипломатов ЕС", - пишет издание.

ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT03.03.26, 15:07 • 66755 просмотров

Во вторник во время разговора между фон дер Ляйен и Президентом Украины Владимиром Зеленским был поднят вопрос трубопровода, "хотя непонятно, насколько Брюссель давил на Киев". Один чиновник ЕС предположил, что "Еврокомиссия предпочитает тихо давить на Украину по этому поводу, надеясь избежать публичных попыток возобновить поставки нефти, что в конечном итоге принесет пользу россии".

Юлия Шрамко

