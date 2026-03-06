Орбан обвиняет Зеленского в "блокаде" - Фицо хочет заблокировать 90 млрд евро для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский угрожает ему и его стране "нефтяной блокадой". Об этом он заявил в интервью венгерским провластным СМИ, передает УНН со ссылкой на страницу Орбана в соцсети "Х".

По словам Орбана, украинцы якобы "ввели нефтяное эмбарго против Венгрии, а Будапешт работает над тем, чтобы его избежать".

Мы не можем договориться с украинцами, потому что они шантажируют нас и хотят принудить нас. А мы хотим показать, что Венгрию нельзя шантажировать и нельзя принуждать. Украина не может торговаться и нарушать свои обязательства в соответствии с соглашением, заключенным с ЕС. Я применю все средства с целью сломать эту нефтяную блокаду