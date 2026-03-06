Орбан обвиняет Зеленского в "блокаде" - Фицо хочет заблокировать 90 млрд евро для Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии утверждает, что Украина ввела нефтяное эмбарго против Венгрии, а он применит все средства для его преодоления. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал Орбана и пригрозил заблокировать кредит ЕС для Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский угрожает ему и его стране "нефтяной блокадой". Об этом он заявил в интервью венгерским провластным СМИ, передает УНН со ссылкой на страницу Орбана в соцсети "Х".
Детали
По словам Орбана, украинцы якобы "ввели нефтяное эмбарго против Венгрии, а Будапешт работает над тем, чтобы его избежать".
Мы не можем договориться с украинцами, потому что они шантажируют нас и хотят принудить нас. А мы хотим показать, что Венгрию нельзя шантажировать и нельзя принуждать. Украина не может торговаться и нарушать свои обязательства в соответствии с соглашением, заключенным с ЕС. Я применю все средства с целью сломать эту нефтяную блокаду
Он добавил, что речь идет о финансовых средствах.
Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать кредит в 90 млрд евро Украине от ЕС. Соответствующее заявление размещено на странице Фицо в соцсети "Х".
Выражаю полную солидарность с Премьер-министром Венгрии. Если украинский президент будет продолжать в таком духе, может случиться так, что другие страны-члены ЕС также заблокируют 90-миллиардный кредит для Украины
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна остановит транзит важных для Украины поставок. Это будет происходить до тех пор, пока не будет запущен нефтепровод "Дружба".