Киев

Премьер-министр Венгрии утверждает, что Украина ввела нефтяное эмбарго против Венгрии, а он применит все средства для его преодоления. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал Орбана и пригрозил заблокировать кредит ЕС для Украины.

Орбан обвиняет Зеленского в "блокаде" - Фицо хочет заблокировать 90 млрд евро для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский угрожает ему и его стране "нефтяной блокадой". Об этом он заявил в интервью венгерским провластным СМИ, передает УНН со ссылкой на страницу Орбана в соцсети "Х".

Детали

По словам Орбана, украинцы якобы "ввели нефтяное эмбарго против Венгрии, а Будапешт работает над тем, чтобы его избежать".

Мы не можем договориться с украинцами, потому что они шантажируют нас и хотят принудить нас. А мы хотим показать, что Венгрию нельзя шантажировать и нельзя принуждать. Украина не может торговаться и нарушать свои обязательства в соответствии с соглашением, заключенным с ЕС. Я применю все средства с целью сломать эту нефтяную блокаду

 - заявил Орбан.

Он добавил, что речь идет о финансовых средствах.

Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать кредит в 90 млрд евро Украине от ЕС. Соответствующее заявление размещено на странице Фицо в соцсети "Х".

Выражаю полную солидарность с Премьер-министром Венгрии. Если украинский президент будет продолжать в таком духе, может случиться так, что другие страны-члены ЕС также заблокируют 90-миллиардный кредит для Украины 

- говорится в его заявлении.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна остановит транзит важных для Украины поставок. Это будет происходить до тех пор, пока не будет запущен нефтепровод "Дружба".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Война в Украине
Роберт Фицо
Европейский Союз
Словакия
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина