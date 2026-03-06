Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига официально подтвердил факт захвата семерых сотрудников государственного Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украинские граждане, обеспечивавшие регулярную перевозку наличных денег и банковских металлов из Австрии, находятся в неизвестном состоянии, а связь с ними полностью отсутствует. Об этом Сибига написал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Украинское дипломатическое ведомство расценивает задержание инкассаторов и банковских автомобилей не как правовую меру, а как преступный захват заложников. Андрей Сибига подчеркнул, что такие действия венгерской стороны являются проявлением грубой силы, присущей криминальным группировкам, а не европейскому государству. Украина уже направила официальную ноту с требованием немедленного освобождения своих граждан и возвращения имущества финансового учреждения.
Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины. Если это та «сила», о которой сегодня объявлял господин Орбан, то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рэкет
Международный резонанс и обращение в Европейский Союз
Из-за беспрецедентного характера инцидента Украина готовит обращение к руководству Европейского Союза для предоставления правовой оценки действиям венгерских властей.
Официальный Киев требует от Брюсселя четкой квалификации событий в Будапеште как ограбления и захвата заложников на государственном уровне. Сибига добавил, что состояние здоровья похищенных сотрудников банка вызывает серьезное беспокойство, поскольку Венгрия до сих пор не предоставила никаких разъяснений относительно причин их задержания и условий содержания.
Мы также обратимся в Европейский Союз с просьбой дать четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления
Ощадбанк заявил о похищении своих инкассаторов и крупной суммы ценностей в Венгрии06.03.26, 00:58 • 96 просмотров