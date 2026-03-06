$43.720.26
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.

Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига официально подтвердил факт захвата семерых сотрудников государственного Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украинские граждане, обеспечивавшие регулярную перевозку наличных денег и банковских металлов из Австрии, находятся в неизвестном состоянии, а связь с ними полностью отсутствует. Об этом Сибига написал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Украинское дипломатическое ведомство расценивает задержание инкассаторов и банковских автомобилей не как правовую меру, а как преступный захват заложников. Андрей Сибига подчеркнул, что такие действия венгерской стороны являются проявлением грубой силы, присущей криминальным группировкам, а не европейскому государству. Украина уже направила официальную ноту с требованием немедленного освобождения своих граждан и возвращения имущества финансового учреждения.

Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины. Если это та «сила», о которой сегодня объявлял господин Орбан, то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рэкет

– заявил Сибига.

Международный резонанс и обращение в Европейский Союз

Из-за беспрецедентного характера инцидента Украина готовит обращение к руководству Европейского Союза для предоставления правовой оценки действиям венгерских властей.

Официальный Киев требует от Брюсселя четкой квалификации событий в Будапеште как ограбления и захвата заложников на государственном уровне. Сибига добавил, что состояние здоровья похищенных сотрудников банка вызывает серьезное беспокойство, поскольку Венгрия до сих пор не предоставила никаких разъяснений относительно причин их задержания и условий содержания.

Мы также обратимся в Европейский Союз с просьбой дать четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления

– подытожил министр.

Ощадбанк заявил о похищении своих инкассаторов и крупной суммы ценностей в Венгрии

Степан Гафтко

