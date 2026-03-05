$43.720.26
Эксклюзив
08:05
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 17201 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 45878 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 54318 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 60852 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 37632 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 35776 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 59643 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 82016 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 69368 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 54309 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 60848 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 47699 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 46910 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Стилист Галина Денисюк проанализировала трансформацию образов Нади Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль. Их стиль стал продолжением личной позиции и гражданской ответственности.

От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны

После 24 февраля 2022 года образы украинских артистов перестали быть лишь частью шоу. Стиль стал продолжением личной позиции, внутреннего состояния и даже гражданской ответственности. Галина Денисюк эксклюзивно для УНН проанализировала трансформацию образов Нади Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль — от цветного попа до сдержанной силы.

Надя Дорофеева: взросление через минимализм

Если раньше Дорофеева ассоциировалась с неоновыми оттенками, открытыми топами, спортивными сетами и ярким street style, то сейчас ее стиль значительно "очистился".

В публичных выходах и фотосессиях появилось больше:

• монохромных образов (черный, молочный, серый);

• четких линий и структурированных силуэтов;

• закрытых плеч, удлиненных рукавов, оверсайз-жакетов;

• натурального макияжа с акцентом на глаза вместо ярких губ.

В ее стиле стало меньше подростковой игры и больше внутренней собранности. Она будто перешла от "девушки с обложки" к женщине, которая говорит через тишину. Это очень ощутимо 

— отмечает стилист.

Важный нюанс — фактуры. Вместо глянцевых тканей — матовые, плотные материалы. Вместо большого количества украшений — минимализм или один акцентный элемент.

MONATIK: от сценического блеска к интеллигентной сдержанности

MONATIK до войны часто выбирал яркие костюмы, сложные принты, игру с цветом — от изумрудного до фуксии. Это была часть его шоу-эстетики.

Сейчас в его гардеробе доминируют:

• темные глубокие оттенки — графит, черный, темно-синий;

• лаконичные костюмы без излишнего декора;

• многослойность (пальто, шарфы, трикотаж);

• тактильные ткани — шерсть, кашемир, плотный трикотаж.

Его стиль стал более "земным". Меньше сценического блеска — больше человека. Это образ артиста, который переживает вместе со страной, а не прячется за костюмом 

— объясняет эксперт.

Даже аксессуары стали более сдержанными — без ярких деталей, с фокусом на форму, а не на эффектность.

Тина Кароль: архетип силы в простоте

Тина Кароль всегда тяготела к классической женственности — платья по фигуре, глубокие вырезы, четкая укладка, красная помада. Но после полномасштабного вторжения ее стиль приобрел еще большую символичность.

Среди изменений:

• преобладание белого и черного цветов;

• минималистичные платья без лишнего декора;

• акцент на чистых линиях и силуэте;

• еще более выверенный макияж и безупречная укладка.

Тина сегодня — это образ контроля и достоинства. Она не отказалась от гламурности, но убрала все лишнее. Ее стиль — это язык сдержанной силы 

— говорит стилист.

Интересно, что красная помада осталась, но теперь она работает как символ, а не как элемент шоу.

По словам стилиста, ключевое изменение заключается не только в цветах или тканях, а в настроении. Украинские артисты отказались от излишней декоративности и выбрали путь глубины.

Мода во время войны — это не про тренды. Это про состояние. И Дорофеева, MONATIK и Тина Кароль очень точно почувствовали этот момент 

— подытоживает она.

Таким образом, их трансформация — это не просто эволюция стиля, а отражение новой реальности, в которой каждая деталь имеет значение.

