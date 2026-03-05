От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
Киев • УНН
Стилист Галина Денисюк проанализировала трансформацию образов Нади Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль. Их стиль стал продолжением личной позиции и гражданской ответственности.
После 24 февраля 2022 года образы украинских артистов перестали быть лишь частью шоу. Стиль стал продолжением личной позиции, внутреннего состояния и даже гражданской ответственности. Галина Денисюк эксклюзивно для УНН проанализировала трансформацию образов Нади Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль — от цветного попа до сдержанной силы.
Надя Дорофеева: взросление через минимализм
Если раньше Дорофеева ассоциировалась с неоновыми оттенками, открытыми топами, спортивными сетами и ярким street style, то сейчас ее стиль значительно "очистился".
В публичных выходах и фотосессиях появилось больше:
• монохромных образов (черный, молочный, серый);
• четких линий и структурированных силуэтов;
• закрытых плеч, удлиненных рукавов, оверсайз-жакетов;
• натурального макияжа с акцентом на глаза вместо ярких губ.
В ее стиле стало меньше подростковой игры и больше внутренней собранности. Она будто перешла от "девушки с обложки" к женщине, которая говорит через тишину. Это очень ощутимо
Важный нюанс — фактуры. Вместо глянцевых тканей — матовые, плотные материалы. Вместо большого количества украшений — минимализм или один акцентный элемент.
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе23.02.26, 23:02 • 47528 просмотров
MONATIK: от сценического блеска к интеллигентной сдержанности
MONATIK до войны часто выбирал яркие костюмы, сложные принты, игру с цветом — от изумрудного до фуксии. Это была часть его шоу-эстетики.
Сейчас в его гардеробе доминируют:
• темные глубокие оттенки — графит, черный, темно-синий;
• лаконичные костюмы без излишнего декора;
• многослойность (пальто, шарфы, трикотаж);
• тактильные ткани — шерсть, кашемир, плотный трикотаж.
Его стиль стал более "земным". Меньше сценического блеска — больше человека. Это образ артиста, который переживает вместе со страной, а не прячется за костюмом
Даже аксессуары стали более сдержанными — без ярких деталей, с фокусом на форму, а не на эффектность.
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже21.02.26, 17:47 • 73206 просмотров
Тина Кароль: архетип силы в простоте
Тина Кароль всегда тяготела к классической женственности — платья по фигуре, глубокие вырезы, четкая укладка, красная помада. Но после полномасштабного вторжения ее стиль приобрел еще большую символичность.
Среди изменений:
• преобладание белого и черного цветов;
• минималистичные платья без лишнего декора;
• акцент на чистых линиях и силуэте;
• еще более выверенный макияж и безупречная укладка.
Тина сегодня — это образ контроля и достоинства. Она не отказалась от гламурности, но убрала все лишнее. Ее стиль — это язык сдержанной силы
Интересно, что красная помада осталась, но теперь она работает как символ, а не как элемент шоу.
По словам стилиста, ключевое изменение заключается не только в цветах или тканях, а в настроении. Украинские артисты отказались от излишней декоративности и выбрали путь глубины.
Мода во время войны — это не про тренды. Это про состояние. И Дорофеева, MONATIK и Тина Кароль очень точно почувствовали этот момент
Таким образом, их трансформация — это не просто эволюция стиля, а отражение новой реальности, в которой каждая деталь имеет значение.
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летии23.02.26, 22:42 • 27255 просмотров