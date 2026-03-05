США одобрили строительство первого за многие годы коммерческого ядерного реактора нового поколения

$43.450.22
50.460.14
ukenru
20:04 • 6926 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36 • 16366 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 28215 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 38194 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 27010 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 30368 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 55716 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 80167 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 67395 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 68941 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.8м/с
77%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США ликвидировали иранского командира, планировавшего убить Трампа - Хегсет4 марта, 14:55 • 5978 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 13188 просмотра
Израиль впервые на F-35 сбил над Тегераном самолет Ирана российского производства, с начала кампании выпустил 5000 снарядовVideo4 марта, 15:41 • 5796 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 21093 просмотра
Иран наносит удары по судам США и Великобритании, перевозящим грузы для Израиля - КСИР4 марта, 17:01 • 6826 просмотра
публикации
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 21095 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 28215 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 38194 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает4 марта, 11:48 • 37253 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ4 марта, 11:44 • 36864 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Каролин Ливитт
Петер Сийярто
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Израиль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 13189 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 27609 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 35162 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 42614 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 46473 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

США одобрили строительство первого за многие годы коммерческого ядерного реактора нового поколения

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Регулирующие органы США выдали разрешение на строительство коммерческого ядерного реактора в Вайоминге при поддержке Билла Гейтса. Строительство объекта стоимостью 4 миллиарда долларов начнется в ближайшее время, запуск запланирован на 2030 год.

США одобрили строительство первого за многие годы коммерческого ядерного реактора нового поколения

Регулирующие органы Соединенных Штатов выдали первое за последние восемь лет разрешение на строительство коммерческого ядерного реактора, который будет построен в штате Вайоминг при поддержке основателя Microsoft Билла Гейтса. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Проект компании TerraPower предусматривает создание уникальной установки с натриевым охлаждением, которая станет первым одобренным коммерческим нелегководным реактором в стране за последние четыре десятилетия. Ожидается, что строительство объекта стоимостью около 4 миллиардов долларов начнется в ближайшие недели, а полноценный запуск станции запланирован на 2030 год.

Технологические особенности и мощность натриевого реактора

Новая электростанция вблизи города Кеммерер будет использовать жидкий натрий вместо традиционной воды для охлаждения и передачи тепла, что позволяет работать при значительно более высоких температурах и более низком давлении.

США выделят 9 млрд долларов на развитие ядерной энергетики Армении для уменьшения ее зависимости от РФ10.02.26, 03:41 • 4581 просмотр

Проектная мощность реактора составляет 345 мегаватт, однако во время пиковых нагрузок система способна выдавать до 500 мегаватт энергии благодаря инновационным системам хранения тепла.

Такого объема генерации достаточно для обеспечения электричеством около 400 000 частных домов, что делает технологию перспективной для стабилизации энергосетей в регионах с высоким потреблением.

Стратегическое значение для энергоемких центров обработки данных

Билл Гейтс, являющийся главным инвестором TerraPower, рассматривает атомную энергетику следующего поколения как ключевой инструмент для питания современных дата-центров, необходимых для развития искусственного интеллекта.

Поскольку системы ИИ требуют колоссальных объемов стабильной электроэнергии, малые модульные реакторы на натриевом охлаждении могут стать экологической альтернативой угольным станциям. Президент TerraPower Крис Левеск подчеркнул, что получение разрешения стало результатом тысяч часов работы и знаменует начало новой эры в американской ядерной индустрии.

МАГАТЭ подтверждает целостность ядерных объектов Ирана и отсутствие радиационной угрозы после атак02.03.26, 11:37 • 5990 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Энергетика
Электроэнергия
Вайоминг
Билл Гейтс
Соединённые Штаты
Майкрософт