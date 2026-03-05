США одобрили строительство первого за многие годы коммерческого ядерного реактора нового поколения
Киев • УНН
Регулирующие органы США выдали разрешение на строительство коммерческого ядерного реактора в Вайоминге при поддержке Билла Гейтса. Строительство объекта стоимостью 4 миллиарда долларов начнется в ближайшее время, запуск запланирован на 2030 год.
Регулирующие органы Соединенных Штатов выдали первое за последние восемь лет разрешение на строительство коммерческого ядерного реактора, который будет построен в штате Вайоминг при поддержке основателя Microsoft Билла Гейтса. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Проект компании TerraPower предусматривает создание уникальной установки с натриевым охлаждением, которая станет первым одобренным коммерческим нелегководным реактором в стране за последние четыре десятилетия. Ожидается, что строительство объекта стоимостью около 4 миллиардов долларов начнется в ближайшие недели, а полноценный запуск станции запланирован на 2030 год.
Технологические особенности и мощность натриевого реактора
Новая электростанция вблизи города Кеммерер будет использовать жидкий натрий вместо традиционной воды для охлаждения и передачи тепла, что позволяет работать при значительно более высоких температурах и более низком давлении.
США выделят 9 млрд долларов на развитие ядерной энергетики Армении для уменьшения ее зависимости от РФ10.02.26, 03:41 • 4581 просмотр
Проектная мощность реактора составляет 345 мегаватт, однако во время пиковых нагрузок система способна выдавать до 500 мегаватт энергии благодаря инновационным системам хранения тепла.
Такого объема генерации достаточно для обеспечения электричеством около 400 000 частных домов, что делает технологию перспективной для стабилизации энергосетей в регионах с высоким потреблением.
Стратегическое значение для энергоемких центров обработки данных
Билл Гейтс, являющийся главным инвестором TerraPower, рассматривает атомную энергетику следующего поколения как ключевой инструмент для питания современных дата-центров, необходимых для развития искусственного интеллекта.
Поскольку системы ИИ требуют колоссальных объемов стабильной электроэнергии, малые модульные реакторы на натриевом охлаждении могут стать экологической альтернативой угольным станциям. Президент TerraPower Крис Левеск подчеркнул, что получение разрешения стало результатом тысяч часов работы и знаменует начало новой эры в американской ядерной индустрии.
МАГАТЭ подтверждает целостность ядерных объектов Ирана и отсутствие радиационной угрозы после атак02.03.26, 11:37 • 5990 просмотров