Эксклюзив
15:27 • 8158 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 17469 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 16109 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 22597 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 50006 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 77434 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 64868 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67562 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61925 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34967 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожай
Эксклюзив
Иран наносит удары по судам США и Великобритании, перевозящим грузы для Израиля - КСИР

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по судам США и Великобритании, направляющимся в Израиль. По словам командира, Иран уже атаковал более 10 судов во время войны.

Иран наносит удары по судам США и Великобритании, перевозящим грузы для Израиля - КСИР

Командир иранского Корпуса стражей исламской революции заявил, что Иран наносит удары по судам США и Великобритании, перевозящим грузы для Израиля, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Неназванный командир ВМС Ирана выступил перед государственными СМИ.

По словам командира, Иран будет наносить удары по судам США и Великобритании, независимо от их флага, перевозящим грузы для Израиля в Персидском заливе.

Они добавили, что Иран уже нанес удары более чем по 10 судам и танкерам во время этой войны.

Израиль впервые на F-35 сбил над Тегераном самолет Ирана российского производства, с начала кампании выпустил 5000 снарядов04.03.26, 17:41 • 2336 просмотров

Антонина Туманова

