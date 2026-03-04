Иран наносит удары по судам США и Великобритании, перевозящим грузы для Израиля - КСИР
Киев • УНН
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по судам США и Великобритании, направляющимся в Израиль. По словам командира, Иран уже атаковал более 10 судов во время войны.
Командир иранского Корпуса стражей исламской революции заявил, что Иран наносит удары по судам США и Великобритании, перевозящим грузы для Израиля, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Неназванный командир ВМС Ирана выступил перед государственными СМИ.
По словам командира, Иран будет наносить удары по судам США и Великобритании, независимо от их флага, перевозящим грузы для Израиля в Персидском заливе.
Они добавили, что Иран уже нанес удары более чем по 10 судам и танкерам во время этой войны.
