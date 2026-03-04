Израиль впервые на F-35 сбил над Тегераном самолет Ирана российского производства, с начала кампании выпустил 5000 снарядов

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Эксклюзив
15:27 • 2354 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
13:52 • 13167 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
12:44 • 13513 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 20291 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 48005 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
3 марта, 16:32 • 76427 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 64060 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
3 марта, 13:15 • 67089 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61541 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
3 марта, 12:11 • 34821 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения
4 марта, 08:18 • 22341 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время
4 марта, 08:29 • 22253 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ
11:44 • 20864 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает
11:48 • 20945 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее Лондона
12:28 • 12802 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожай
15:53 • 394 просмотра
Что такое генеративный ИИ и как он работает
11:48 • 21168 просмотра
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ
11:44 • 21085 просмотра
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Пит Хегсетх
Олег Кипер
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Сумская область
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни Бланко
15:04 • 2564 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее Лондона
12:28 • 13011 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуацией
3 марта, 17:13 • 30170 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"
3 марта, 14:39 • 37905 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть
3 марта, 12:11 • 41913 просмотра
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Хранитель
Отопление

Израиль впервые на F-35 сбил над Тегераном самолет Ирана российского производства, с начала кампании выпустил 5000 снарядов

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Израиль сообщил о сбитии российского Як-130 иранских ВВС истребителем F-35 над Тегераном. ЦАХАЛ сбросил 5000 боеприпасов на Иран, уничтожив ПВО аэропорта "Мехрабад".

Израиль впервые на F-35 сбил над Тегераном самолет Ирана российского производства, с начала кампании выпустил 5000 снарядов
Йонатан Синдель/Flash90

Израиль сообщил об историческом сбитии в небе над Тегераном израильским истребителем F-35 самолета российского производства Як-130 ВВС Ирана и в общей сложности выпустил 5000 боеприпасов по Ирану во время текущей военной кампании, сообщили в ЦАХАЛ в среду, пишет УНН.

Детали

ЦАХАЛ сообщил в среду, что "в небе над Тегераном израильский истребитель F-35I ("Адир") сбил иранский истребитель Як-130 ВВС Ирана". Это, как указано, первое в истории сбитие пилотируемого истребителя истребителем F-35.

"Историческое сбитие в небе над Тегераном свидетельствует о силе израильских воздушных сил и вашей личной решимости. Следующая миссия уже ждет вас", - прокомментировал командующий воздушными силами Израиля.

Также ЦАХАЛ сообщил, что "во время десятой волны ударов воздушных сил Израиля истребители нанесли удары по инфраструктуре аэропорта "Мехрабад" в Тегеране". "Были уничтожены системы противовоздушной обороны и обнаружения, используемые иранским террористическим режимом и угрожавшие самолетам воздушных сил Израиля".

По данным ЦАХАЛ, в общей сложности "воздушные силы Израиля нанесли удары по Ирану, используя более 5000 боеприпасов с начала операции".

"Воздушные силы Израиля продолжают расширять свое превосходство в воздухе по всей территории Ирана, в частности, в районе Тегерана", - отметили в ЦАХАЛ.

В то же время Иран и ливанская военизированная группировка "Хезболла" совершили свои первые скоординированные атаки на Израиль в рамках нового витка конфликта, сообщили израильские военные CNN в среду.

Армия обороны Израиля заявила, что одна ракета была запущена из Ирана, а шесть снарядов - из Ливана, который контролирует "Хезболла". Атака почти одновременно вызвала срабатывание сирен тревоги в Иерусалиме и Тель-Авиве, а съемочные группы CNN наблюдали перехват над центральной частью Израиля.

Совместная атака демонстрирует уровень координации между Ираном и его ставленниками в Ливане, даже после того, как США и Израиль убили высокопоставленных лидеров обеих стран в течение первых пяти дней войны, отмечает издание.

Вскоре после этого ЦАХАЛ заявил, что Иран и "Хезболла" совершили вторую совместную атаку.

По мере того, как атаки продолжаются, как отмечает The Guardian, "Хезболла" заявила, что атаковала крупнейшую израильскую аэрокосмическую и авиационную компанию - нанесла серию ударов беспилотниками по штаб-квартире компании Israel Aerospace Industries в центральной части Израиля. Группировка заявила, что выпустила "рой ударных беспилотников", сообщило информационное агентство AFP.

Также ранее сегодня Армия обороны Израиля заявляла, что обнаружила "ракеты, запущенные из Ирана" в направлении своей территории.

США потопили иранский корабль торпедой впервые со времен Второй мировой - глава Пентагона дал обновление по операции против Ирана04.03.26, 16:13 • 2170 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Израиль
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Иерусалим
Армия обороны Израиля
Ливан
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран
Тель-Авив