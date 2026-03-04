Израиль впервые на F-35 сбил над Тегераном самолет Ирана российского производства, с начала кампании выпустил 5000 снарядов

Йонатан Синдель/Flash90

Израиль сообщил об историческом сбитии в небе над Тегераном израильским истребителем F-35 самолета российского производства Як-130 ВВС Ирана и в общей сложности выпустил 5000 боеприпасов по Ирану во время текущей военной кампании, сообщили в ЦАХАЛ в среду, пишет УНН.

Детали

ЦАХАЛ сообщил в среду, что "в небе над Тегераном израильский истребитель F-35I ("Адир") сбил иранский истребитель Як-130 ВВС Ирана". Это, как указано, первое в истории сбитие пилотируемого истребителя истребителем F-35.

"Историческое сбитие в небе над Тегераном свидетельствует о силе израильских воздушных сил и вашей личной решимости. Следующая миссия уже ждет вас", - прокомментировал командующий воздушными силами Израиля.

Также ЦАХАЛ сообщил, что "во время десятой волны ударов воздушных сил Израиля истребители нанесли удары по инфраструктуре аэропорта "Мехрабад" в Тегеране". "Были уничтожены системы противовоздушной обороны и обнаружения, используемые иранским террористическим режимом и угрожавшие самолетам воздушных сил Израиля".

По данным ЦАХАЛ, в общей сложности "воздушные силы Израиля нанесли удары по Ирану, используя более 5000 боеприпасов с начала операции".

"Воздушные силы Израиля продолжают расширять свое превосходство в воздухе по всей территории Ирана, в частности, в районе Тегерана", - отметили в ЦАХАЛ.

В то же время Иран и ливанская военизированная группировка "Хезболла" совершили свои первые скоординированные атаки на Израиль в рамках нового витка конфликта, сообщили израильские военные CNN в среду.

Армия обороны Израиля заявила, что одна ракета была запущена из Ирана, а шесть снарядов - из Ливана, который контролирует "Хезболла". Атака почти одновременно вызвала срабатывание сирен тревоги в Иерусалиме и Тель-Авиве, а съемочные группы CNN наблюдали перехват над центральной частью Израиля.

Совместная атака демонстрирует уровень координации между Ираном и его ставленниками в Ливане, даже после того, как США и Израиль убили высокопоставленных лидеров обеих стран в течение первых пяти дней войны, отмечает издание.

Вскоре после этого ЦАХАЛ заявил, что Иран и "Хезболла" совершили вторую совместную атаку.

По мере того, как атаки продолжаются, как отмечает The Guardian, "Хезболла" заявила, что атаковала крупнейшую израильскую аэрокосмическую и авиационную компанию - нанесла серию ударов беспилотниками по штаб-квартире компании Israel Aerospace Industries в центральной части Израиля. Группировка заявила, что выпустила "рой ударных беспилотников", сообщило информационное агентство AFP.

Также ранее сегодня Армия обороны Израиля заявляла, что обнаружила "ракеты, запущенные из Ирана" в направлении своей территории.

