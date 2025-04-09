Премьер Израиля уволил главу службы безопасности ШАБАК, Ронена Бар, из-за неспособности предвидеть атаку ХАМАС. Это вызвало возмущение и антиправительственные демонстрации в Иерусалиме.
11 марта отмечают Европейский день памяти жертв терроризма, Всемирный день сантехников и День инструментов. Также почитают память святого Сафрония, патриарха Иерусалимского.
Календар главных весенних праздников в Украине с подробным описанием традиций и значений каждого из них. От Международного женского дня до Дня матери - обзор семи важных дат весеннего периода.
26 февраля в мире отмечают День термоса, День розовой рубашки, День фисташек, День неторопливости и День добрых дел. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и важное социальное значение.
В пригороде Тель-Авива взорвали три автобуса, четвертую бомбу обезвредили. Израильские службы безопасности обвиняют палестинских боевиков и усиливают меры безопасности.
26 января мир отмечает Международный день таможенника, День аудиторской службы и Всемирный день экологического образования. Каждый праздник имеет свою историю и особое значение для развития общества.
20 января отмечают Международный день принятия, День пингвинов и День видеокамеры. Также верующие чтят память святого Евфимия Великого, известного своим аскетизмом.
Стороны конфликта подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа после внесения окончательных изменений.
На Западном берегу реки Иордан неизвестный обстрелял автобус, следовавший в Иерусалим. В результате теракта погиб 12-летний мальчик, еще трое пассажиров получили ранения различной степени тяжести.
Православная церковь Украины напоминает о праздновании 21 ноября Введения во храм Пресвятой Девы Марии. Праздник имеет давнюю историю и особое значение, поскольку освещает детство Божьей Матери.
Израильские силы безопасности провели рейд на территории под французской администрацией в Иерусалиме, задержав двух дипломатов. Инцидент произошел в присутствии главы МИД Франции и вызвал резкую реакцию Парижа.
В Израиле вспыхнули массовые протесты после решения Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галланта. Протестующие перекрыли дороги в Тель-Авиве, около 40 человек арестованы.
В Израиле вспыхнули протесты после увольнения министра обороны Йоава Галланта из-за «отсутствия взаимного доверия». В Иерусалиме и Хайфе полиция задерживает протестующих, а бизнес-сообщество критикует это решение.
11 октября отмечается Международный день девочек, основанный ООН в 2011 году. Цель - привлечь внимание к проблемам неравенства и насилия в отношении девочек, а также продемонстрировать их возможности в современном мире.
В Тель-Авиве и других городах мира прошли акции памяти жертв нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Тысячи людей собрались на мемориальные мероприятия, чествуя погибших и требуя освобождения заложников.
На юге Тель-Авива произошла стрельба, которую полиция рассматривает как вероятный теракт. По предварительным данным, есть по меньшей мере 10 раненых, двое в тяжелом состоянии.
Первый в мире закон о доступе к информации был принят в 1766 году в Швеции. Документ гарантировал свободный доступ к архивам с правом получения копий документов, свободу печати и распространения данных о правительстве, парламенте и судах.
«Хезболла» объявила о гибели командира Ибрагима Мохаммеда Кобейси после израильского удара по пригородам Бейрута. По данным ливанских властей, в результате атаки погибли шесть человек.
Министр иностранных дел Израиля получил предупреждение о намерении Ирана атаковать через венгерского коллегу. Израиль призывает мир требовать от Ирана ответственности за агрессивные действия.
МИД Украины обновил рекомендации относительно пребывания граждан в Израиле и Ливане из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в эти страны до стабилизации обстановки.
Считается, что второго августа 1858 году на улицах Лондона начали централизованно размещать специальные ящики для писем. Хотя прототипы почтовых ящиков существовали и раньше.
Тысячи израильтян снова протестовали прошлой ночью, требуя освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, и призывая к новым выборам, а один освобожденный заложник призвал приложить усилия для освобождения остальных заложников и содействия миру.
Иран предупредил, что если Израиль начнет полномасштабную военную агрессию против Ливана, начнется "война на уничтожение" с привлечением всех фронтов сопротивления.
Американская разведка указывает на то, что широкомасштабная война между Израилем и Хезболлой может вспыхнуть в ближайшие несколько недель, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе.
Украина ведет переговоры с Израилем и США о передаче Киеву не менее восьми израильских систем противовоздушной обороны Patriot, которые могут усилить противовоздушную оборону Украины от российских атак.
Израильская полиция арестовала по меньшей мере 9 протестующих во время антиправительственных демонстраций в Иерусалиме, которые переросли в массовые беспорядки.
Сегодня, 13 июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня распространения информации об альбинизме. Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2015 году.
Израиль готов приостановить войну против боевиков ХАМАС на короткий период, но не рассматривает возможность полного прекращения боевых действий.
В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Более 80 000 демонстрантов в Тель-Авиве обвинили его в неготовности к атаке ХАМАСа и требовали отставки, досрочных выборов и освобождения заложников.
Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, что побудило Израиль отозвать своих послов и вызвать их представителей в знак протеста.