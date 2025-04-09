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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28367 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дипломатический скандал: Франция требует объяснений от Израиля после атаки на французское священное место

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В Израиле вспыхнули протесты после увольнения министра обороны Йоава Галланта из-за «отсутствия взаимного доверия». В Иерусалиме и Хайфе полиция задерживает протестующих, а бизнес-сообщество критикует это решение.

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11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября отмечается Международный день девочек, основанный ООН в 2011 году. Цель - привлечь внимание к проблемам неравенства и насилия в отношении девочек, а также продемонстрировать их возможности в современном мире.

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Годовщина нападения ХАМАС на Израиль 7 октября: тысячи людей собрались в Тель-Авиве, чтобы почтить жертв

В Тель-Авиве и других городах мира прошли акции памяти жертв нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Тысячи людей собрались на мемориальные мероприятия, чествуя погибших и требуя освобождения заложников.

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В Тель-Авиве произошла стрельба, по меньшей мере 10 раненых

На юге Тель-Авива произошла стрельба, которую полиция рассматривает как вероятный теракт. По предварительным данным, есть по меньшей мере 10 раненых, двое в тяжелом состоянии.

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28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

Первый в мире закон о доступе к информации был принят в 1766 году в Швеции. Документ гарантировал свободный доступ к архивам с правом получения копий документов, свободу печати и распространения данных о правительстве, парламенте и судах.

УНН Lite • 28 сентября, 03:11 • 114114 просмотра

"Хезболла" подтвердила смерть командира после израильского удара

«Хезболла» объявила о гибели командира Ибрагима Мохаммеда Кобейси после израильского удара по пригородам Бейрута. По данным ливанских властей, в результате атаки погибли шесть человек.

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Иран через Венгрию предупредил Израиль, что планирует атаку-СМИ

Министр иностранных дел Израиля получил предупреждение о намерении Ирана атаковать через венгерского коллегу. Израиль призывает мир требовать от Ирана ответственности за агрессивные действия.

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В МИД рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан

МИД Украины обновил рекомендации относительно пребывания граждан в Израиле и Ливане из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в эти страны до стабилизации обстановки.

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В Израиле не утихает давление на премьер-министра Нетаньяху: оппоненты власти снова вышли на демонстрацию

Тысячи израильтян снова протестовали прошлой ночью, требуя освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, и призывая к новым выборам, а один освобожденный заложник призвал приложить усилия для освобождения остальных заложников и содействия миру.

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Иран угрожает Израилю "войной на уничтожение" в случае нападения на Ливан

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Разведка США указывает на приближение войны между Израилем и Хезболлой

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FT: США могут выкупить у Израиля 8 систем ПВО Patriot для Украины

Украина ведет переговоры с Израилем и США о передаче Киеву не менее восьми израильских систем противовоздушной обороны Patriot, которые могут усилить противовоздушную оборону Украины от российских атак.

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Израильская полиция арестовала по меньшей мере 9 протестующих во время антиправительственных демонстраций в Иерусалиме, которые переросли в массовые беспорядки.

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Сегодня, 13 июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня распространения информации об альбинизме. Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2015 году.

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В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства Нетаньяху: полиция применила водометы, произошли аресты

В Израиле вспыхнули массовые протесты против правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Более 80 000 демонстрантов в Тель-Авиве обвинили его в неготовности к атаке ХАМАСа и требовали отставки, досрочных выборов и освобождения заложников.

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Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, Израиль отзывает послов

Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, что побудило Израиль отозвать своих послов и вызвать их представителей в знак протеста.

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