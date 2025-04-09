Разведка США указывает на приближение войны между Израилем и Хезболлой

Американская разведка указывает на то, что широкомасштабная война между Израилем и Хезболлой может вспыхнуть в ближайшие несколько недель, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе.