5 апреля, 11:39 • 27649 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 73435 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 86872 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 107315 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 92710 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 96872 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 51212 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 105339 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37022 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 85214 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Шторм в Норвегии обесточил тысячи домов и нарушил работу транспорта5 апреля, 17:20 • 4620 просмотра
Трамп дал Ирану срок до вечера вторника для открытия Ормузского пролива5 апреля, 17:41 • 11683 просмотра
Китай готов сотрудничать с россией для снижения напряженности на Ближнем Востоке5 апреля, 17:55 • 10696 просмотра
Украина и Сирия откроют посольства в Киеве и Дамаске - МИД5 апреля, 19:25 • 6520 просмотра
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 5672 просмотра
Реклама
УНН Lite
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 20883 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 37348 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 39124 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 50724 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 64826 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
The New York Times
Dassault Rafale

Праздник Входа Господня в Иерусалим в 2026 году приходится на 5 апреля. Узнайте об истории вербы как символа и народных обрядах для здоровья и урожая.

"Не я бью - верба бьет!". Вербное воскресенье - один из важнейших христианских праздников, который ежегодно отмечают за неделю до Пасхи. Он объединяет библейские события, народные верования и древние украинские традиции, а в 2026 году праздник приходится на 5 апреля. Подробнее об обычаях и традициях Вербного воскресенья расскажет УНН.

История праздника

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, связано с событиями, предшествовавшими распятию Иисуса Христа. Согласно Евангелию, накануне этого события Иисус совершил одно из своих величайших чудес и воскресил Лазаря в Вифании. Именно это событие стало известным среди людей и вызвало сильный резонанс.

Когда Иисус вошел в Иерусалим, люди встречали его как Спасителя: стелили под ноги одежду, цветы и пальмовые ветви, пели песни и проявляли особое почтение. Этот день запечатлелся в истории христианства как символ признания Иисуса и одновременно начало его последнего пути перед страданиями. Именно поэтому праздник имеет глубокое духовное значение и ежегодно отмечается накануне Пасхи.

Почему символом праздника в Украине стала именно верба

В библейской традиции главным символом Входа Господня в Иерусалим были пальмовые ветви, которые считались знаком победы и триумфа. Однако на территории Европы, в частности в Украине, пальмы не растут, поэтому со временем их заменили на другое дерево.

Именно верба стала естественной альтернативой, она широко распространена и имеет глубокое символическое значение. Это одно из первых деревьев, которое просыпается после зимы и выпускает почки. Именно поэтому она олицетворяет возрождение, жизненную силу и приход весны. К тому же, еще со времен Киевской Руси верба закрепилась как главный атрибут праздника, а впоследствии это дало название самому дню – Вербное воскресенье. Таким образом, христианская традиция соединилась с природными особенностями и народными представлениями украинцев.

От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мира31.03.26, 10:42 • 83518 просмотров

Основные обычаи Вербного воскресенья

Подготовка к Вербному воскресенью начинается за несколько дней до самого праздника. Люди заранее срезают веточки вербы и ставят их в воду, чтобы они распустились. Это считается важной частью праздничных приготовлений.

Празднование начинается уже в субботу вечером, когда в храмах проходят богослужения и освящение вербы. В воскресенье службы продолжаются, а священники кропят веточки святой водой. После этого верующие несут их домой.

Освященную вербу хранят в течение года, обычно, возле икон, а один из самых известных обычаев - это легкое шутливое "побивание" родных вербой для пожелания здоровья, силы и благополучия. Такой обряд имеет исключительно положительное значение.

Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29.03.26, 10:21 • 83188 просмотров

В народной традиции верба считалась не только символом весны, но и мощным оберегом, а освященным ветвям приписывали защитные и целебные свойства, поэтому их активно использовали и в быту. Например, вербу клали за образы, чтобы защитить дом от невзгод. Ее также приносили в хозяйственные постройки - хлева, конюшни, пасеки, чтобы обеспечить здоровье животным и благополучие хозяйства. Также, когда-то существовала еще традиция сажать вербу возле колодцев, поскольку верующие считали, что она будет очищать воду.

Также в народе вербу применяли в обрядах, связанных со здоровьем людей и животных.

Запреты и особенности праздничного дня

Вербное воскресенье считается праздником, посвященным духовному очищению, поэтому в этот день соблюдаются определенные ограничения. По традиции, не рекомендуется заниматься физическим трудом, выполнять домашние дела или любую другую работу, а все приготовления к праздничному столу, как правило, завершают накануне - в субботу. Тогда как сам день праздника должен быть посвящен молитве, посещению церкви и общению с близкими.

Поскольку Вербное воскресенье приходится на период Великого поста, сохраняются и соответствующие пищевые ограничения. Верующие не употребляют мясо, молочные продукты и яйца, однако разрешается рыба и небольшое количество вина, что делает этот день несколько более праздничным по сравнению с другими днями поста.

Народные приметы или как по погоде предсказывали будущее

С Вербным воскресеньем связаны не только многие традиции, но и народные приметы, которые формировались на протяжении веков. Они в основном касаются погоды и будущего урожая.

Считалось, что дождь в этот день предвещает хороший урожай, а отсутствие заморозков означало щедрые фрукты. Солнечная и безветренная погода обещает теплое лето, тогда как сильный ветер - переменчивые погодные условия в течение сезона.

Также существовали приметы, связанные с благополучием и здоровьем. Люди верили, что освященная верба может принести удачу, силу и защиту. Некоторые традиции предусматривали даже использование вербовых почек в пище или обрядах, связанных с пожеланием благополучия.

Праздник, объединяющий христианство и древние верования

Вербное воскресенье является примером сочетания христианской традиции с древними народными верованиями. Еще до принятия христианства верба имела сакральное значение для украинцев и ассоциировалась с плодородием и жизненной силой природы.

Со временем эти представления органично переплелись с церковной традицией. В результате праздник приобрел не только религиозное, но и культурное значение.

Сегодня Вербное воскресенье остается важным днем, который напоминает о духовных ценностях, семейных связях и подготовке к Пасхе. Оно сохраняет древние обычаи и остается актуальным для современного общества.

Как правильно печь пасхальный кулич - объяснение священника03.04.26, 10:41 • 62186 просмотров

Алла Киосак

