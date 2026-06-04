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В проекте Freya труднее всего сейчас мотивировать европейских партнеров подключаться активнее - эксперт

Киев • УНН

 • 4670 просмотра

Испытания FP-7.х подтвердили маневренность ракеты для перехвата баллистики. Теперь слово за европейскими участниками проекта Freya, считает эксперт Антон Земляной

В проекте Freya труднее всего сейчас мотивировать европейских партнеров подключаться активнее - эксперт

Демонстрация летных испытаний ракеты FP-7.х подтвердила возможность ракеты совершать маневры, необходимые для перехвата баллистических ракет, а следовательно и то, что эта ракета может стать основой проекта Freya — панъевропейского антибаллистического щита. Самое сложное на данном этапе, по мнению старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, — мотивировать европейских партнеров активнее приобщаться к реализации проекта, пишет УНН

Испытания подтвердили управляемость ракеты 

"Фактически в этот раз нам продемонстрировали то, что ракета может и обладает управляемостью, и может перехватывать воздушные баллистические цели. То есть здесь как раз в этом видео самое важное то, что ракета имела заданную траекторию и могла в полете выполнять маневры, которые, собственно, довольно сильно помогают поражать антибаллистические ракеты, летящие по квазитраектории, которые в конечной траектории своего полета могут совершать маневры. Это как раз очень важно, что ракета не просто летит куда-то в цель, а это про hit-to-kill (кинетический перехват — ред.), то есть о том, чтобы поразить саму вражескую баллистическую ракету и таким образом сбить ее с курса. И вот это как раз самое важное, то, что нам продемонстрировали в последнем видео", — пояснил Земляной в эфире Киев24, комментируя видео с демонстрацией запуска и полета ракеты FP-7.х.  

Теперь слово за европейскими партнерами 

Свое участие в проекте Freya уже подтвердили Германия, Франция, Норвегия и Швеция. Кроме ракеты FP-7.х антибаллистический щит будет включать в себя, в частности, такие элементы, как командный пункт, радары дальнего радиолокационного обнаружения, радары подсветки и наведения. Большинство этих элементов уже успешно производятся европейскими компаниями.  

"Самое трудное сейчас — это смотивировать партнеров, чтобы они активнее приобщались к этому процессу и собственно преодолеть препятствия по объединению всех, так сказать, ключевых звеньев в этом проекте. Да, то есть сейчас как раз говорится о том, что есть определенные задержки или даже, в некоторой степени, преграды со стороны европейских партнеров или просто компаний в Европе, относительно создания этого комплекса", — заметил Антон Земляной. 

Сразу после успешного испытания соучредитель и главный конструктор компании Fire Point — производителя ракеты — Денис Штилерман также призвал Европу к более активным действиям. 

"Я хочу, чтобы европейцы начали очень быстро двигаться. Если все будет быстро двигаться, первые перехваты мы сможем сделать еще в этом году. Я не прошу, чтобы они бежали так, как у нас — когда на следующий день имеешь разрешение от крупнейших чиновников. Но если все будет происходить так, как это привычно для Европы — когда надо потратить 8-9 месяцев на получение одного разрешения, к сожалению, ничего не будет, — заявил Штилерман.

Что такое Freya 

Проект Freya это панъевропейский антибаллистический щит, который разрабатывает украинская компания Fire Point в сотрудничестве с Германией, Францией, Норвегией и Швецией. Фактически это попытка создать более дешевый и суверенный аналог американского ЗРК Patriot, без зависимости от внешнего контроля.

Главное оружие системы — ракета-перехватчик FP-7.x: длина 7,25 м, скорость 1500-2000 м/с. По замыслу разработчиков, она будет способна перехватывать баллистические ракеты класса "Искандер". Использование композитных материалов позволяет существенно снизить вес и стоимость изделия, а инфракрасная головка самонаведения Image Infra-Red должна обеспечить устойчивость к тепловым ловушкам и высокую точность поражения целей.

Ключевая особенность Freya — так называемая открытая архитектура. Она означает, что ни один производитель, ни одна страна-поставщик не смогут дистанционно выключить систему. По его словам, Украина продает не только безопасность, но и независимость этой безопасности.

"Любой покупатель, любая страна, которая ее приобретет, будет уверена, что ни производитель, ни страна-продавец никогда не смогут отключить эту систему", — подчеркнул преимущества системы Штилерман.

Один перехват баллистической ракеты системой Patriot стоит минимум $6 млн. Штилерман ставит таргетную цель уложиться менее чем в $1 млн, а в идеале до $500 тыс. Пусковая установка на четыре ракеты, по оценке разработчика, будет стоить около $150 тыс.

"Система будет дешевая, она будет battle-proof. Как только мы начнем перехватывать "Искандеры" и "Кинжалы", летящие в Украину, мы сможем очень быстро поставлять ее в большое количество стран", — прогнозирует Денис Штилерман.

Эксперты уже сейчас подтверждают полную состоятельность такого проекта, который способен существенно повлиять на расстановку сил. 

Лилия Подоляк

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