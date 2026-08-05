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ДиКаприо и Безос выделили 200 миллионов долларов на спасение 100 видов животных от вымирания

Киев • УНН

 • 27722 просмотра

Актер Леонардо ДиКаприо и основатель Amazon Джефф Безос запустили проект Phoenix Species Project с бюджетом $200 млн для сохранения 100 видов, находящихся под угрозой исчезновения. Инициативу реализуют Re:wild и Фонд Земли Безоса.

ДиКаприо и Безос выделили 200 миллионов долларов на спасение 100 видов животных от вымирания

Американский актер Леонардо ДиКаприо и основатель Amazon Джефф Безос запустили международный проект с бюджетом 200 миллионов долларов для сохранения 100 видов животных, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Инициатива под названием Phoenix Species Project реализуется природоохранной организацией Re:wild, соучредителем которой является ДиКаприо, и Фондом Земли Безоса. Организаторы называют ее крупнейшим в истории отдельным фондом, созданным исключительно для восстановления популяций видов, находящихся под угрозой исчезновения.

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Идея проекта разрабатывалась в течение нескольких лет. В 2021 году ДиКаприо и генеральный директор Re:wild Уэс Сехрест обсудили ее с Джеффом Безосом и Лорен Санчес Безос. После консультаций с учеными, представителями местных сообществ, природоохранными организациями и коренными народами была сформирована программа поддержки наиболее уязвимых видов.

Под защиту попадут 100 редких видов

Финансирование будет направлено на сохранение животных, находящихся на грани исчезновения в разных уголках мира. Среди них – золотокоронный сифака с Мадагаскара, малайский панголин, розовая наземная игуана с Галапагосских островов, длинноклювая ехидна Аттенборо из Новой Гвинеи, танзанийская черепаха-блин, висайская бородавчатая свинья с Филиппин и другие редкие виды.

Организаторы отмечают, что проект должен обеспечить не только финансирование, но и долгосрочную поддержку природоохранных программ, которые ранее работали с ограниченными ресурсами.

Мы годами защищали золотокоронного сифаку с бюджетом, который никогда не соответствовал тому, чего заслуживает этот вид. Но позволить ему исчезнуть никогда не было вариантом. Это финансирование, эта глобальная платформа и техническая поддержка меняют то, что возможно

– заявила исполнительный директор Ассоциации Фанамби Тиана Андриаманана.

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Степан Гафтко

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