Израиль и Ливан начали последний раунд переговоров в Риме при посредничестве США
Киев • УНН
В Риме стартовал последний раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США, который продлится до четверга. Стороны обсуждают реализацию Трехстороннего соглашения, разоружение "Хезболлы" и передислокацию израильских сил.
Последний раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США начался во вторник в Риме и продлится до четверга. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Томми Пиготт, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Эти дискуссии объединяют технические группы от обоих правительств для продвижения полной реализации Трехстороннего соглашения, включая процесс создания пилотной зоны, подтвержденное разоружение "Хезболлы" и других угроз безопасности, поддерживаемых Ираном, передислокацию израильских сил с юга Ливана и создание основы для всеобъемлющего соглашения", - написал Пиготт в своем сообщении на X.
Он добавил: "Соединенные Штаты, как и прежде, полны решимости поддерживать правительства обеих стран в продвижении этого процесса таким образом, чтобы обеспечить прочную безопасность для обеих стран, устранить угрозы безопасности для Израиля и восстановить государственную власть Ливана на юге страны".
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