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Израиль заявил об уничтожении туннелей «Хезболлы» в Ливане 700 тоннами взрывчатки

Киев • УНН

 • 8049 просмотра

Израильские военные разрушили сеть туннелей Хезболлы в районе Бофорт на юге Ливана, использовав 700 тонн взрывчатки. Нетаньяху и Кац пригрозили жестким ответом на нарушения режима прекращения огня.

Израиль заявил об уничтожении туннелей «Хезболлы» в Ливане 700 тоннами взрывчатки

Израильские военные разрушили сеть туннелей группировки "Хезболла" в районе Бофорт на юге Ливана, использовав около 700 тонн взрывчатки. Об этом в совместном заявлении сообщили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац, передает CNN, пишет УНН.

Детали

По утверждению израильской стороны, подземная инфраструктура была ключевым элементом планов "Хезболлы" по проникновению в населенные пункты на севере Израиля.

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В заявлении также отмечается, что операция произошла после того, как "Хезболла", по версии Израиля, накануне нарушила режим прекращения огня. В то же время израильские власти не уточнили, о каком именно нарушении идет речь.

Израиль пригрозил жестким ответом на новые атаки

Нетаньяху и Кац подчеркнули, что Израиль не допустит нарушения договоренностей о прекращении огня и будет реагировать на любые угрозы.

Государство Израиль не примет никакого нарушения соглашения о прекращении огня

– говорится в заявлении.

Также они предупредили, что любая попытка нанести вред израильским военным или гражданскому населению встретит "жесткий и мощный ответ".

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Кроме того, израильская сторона заявила, что ее войска останутся в зоне безопасности на юге Ливана и продолжат уничтожать инфраструктуру, которую считают связанной с "Хезболлой", чтобы не допустить восстановления боевого потенциала группировки.

На момент публикации "Хезболла" официально не комментировала заявления Израиля.

Ранее Иран заявлял, что вывод израильских войск с территории Ливана является одним из условий для возможного возобновления переговоров с Вашингтоном.

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Степан Гафтко

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