Reuters узнало о координации хуситов и иракских группировок во время атак на Саудовскую Аравию

Йеменские хуситы на этой неделе могли совершить атаки на Саудовскую Аравию с территории Ирака в координации с связанными с Ираном иракскими вооруженными группировками. Об этом Reuters сообщили два региональных чиновника, пишет УНН.

Детали

По их словам, часть ударов по нефтяной инфраструктуре на востоке Саудовской Аравии была нанесена с территории Ирака под координацией Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Эти оценки отличаются от официальных версий сторон конфликта.

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В среду Саудовская Аравия совместно с США нанесла авиаудары по объектам в Ираке, которые, по утверждению Эр-Рияда, были связаны с атаками. Саудовские власти официально возложили ответственность на поддерживаемые Ираном иракские группировки, тогда как хуситы заявили, что именно они совершили нападения. Ирак сообщил о начале расследования.

Аналитики говорят об усилении взаимодействия союзников Ирана

Как отмечает Reuters, собеседники агентства считают, что эти события свидетельствуют об углублении сотрудничества между группировками так называемой "Оси сопротивления", которые поддерживает Иран.

Научный сотрудник Chatham House Фареа аль-Муслими заявил, что между союзниками Ирана в настоящее время существует прямая координация и взаимное обучение, а не только взаимодействие через Тегеран.

По данным Reuters, хуситы и иракские группировки сотрудничают уже несколько лет. В 2024 году они объявили о создании совместной оперативной комнаты, а впоследствии заявили о проведении первой совместной операции против Израиля. Аналитики также считают, что после ослабления "Хезболлы" в Ливане и падения режима Башара Асада в Сирии Ирак стал ключевым центром координации поддерживаемых Ираном сил в регионе.

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