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США и Саудовская Аравия нанесли удары по иранским прокси-силам в Ираке

Киев • УНН

 • 2100 просмотра

США и Саудовская Аравия нанесли совместные высокоточные удары по объектам иранских прокси-сил в восточном Ираке. Удары последовали после более чем 30 атак беспилотников со стороны Корпуса стражей исламской революции за последние 72 часа.

США и Саудовская Аравия нанесли удары по иранским прокси-силам в Ираке

Военные США и силы Саудовской Аравии нанесли совместные высокоточные удары "против террористов, связанных с Ираном" в Ираке, по данным Центрального командования США, пишет УНН.

Детали

Центральное командование (CENTCOM) заявило в X, что удары были направлены на группы, которым Корпус стражей исламской революции (КСИР) "приказал атаковать силы США и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии".

"Истребители США и Саудовской Аравии нанесли удары по многочисленным объектам логистики и вооружения террористов по всему восточному Ираку в ответ на более чем 30 атак беспилотников, совершенных КСИР, за последние 72 часа", – заявило CENTCOM.

Должностное лицо США, как отмечает CNN, заявило, что КСИР совершал атаки на саудовских партнеров с выходных без какой-либо провокации. "Это четкий сигнал, что мы не оставим эти попытки без ответа", – сказал чиновник CNN.

Участие Саудовской Аравии в ударах примечательно на фоне того, как королевство в значительной степени сопротивлялось полному втягиванию в конфликт, но в последнее время все чаще становится мишенью для поддерживаемых Ираном прокси в Ираке и хуситов, которые атакуют их суда вокруг Красного моря.

Министерство обороны Саудовской Аравии в свою очередь заявило, что Саудовская Аравия нанесла в среду вместе с США "ограниченные, целенаправленные удары" по поддерживаемым Ираном ополченцам в Ираке, которые были связаны с атаками на саудовские нефтяные объекты.

Ранее министерство заявило, что перехватило и уничтожило несколько беспилотников, запущенных из Ирака, направленных против нефтяных объектов на востоке Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия "не стремится к эскалации, но ответит на любую агрессию против нее", говорится в заявлении министерства обороны Саудовской Аравии.

Это первый случай, когда Эр-Рияд взял на себя ответственность за нанесение ударов внутри Ирака с начала ирано-американской войны.

Саудовская Аравия неоднократно подвергалась ударам со стороны Ирана на протяжении всей войны, но в основном воздерживалась от военного ответа.

Иранское иракское ополчение заявило, что несколько его баз по всему Ираку стали мишенями авиаударов США и Саудовской Аравии рано в среду.

Согласно предварительной информации, в результате ударов, которые также повредили несколько зданий, "несколько" человек погибли и были ранены, говорится в заявлении Сил народной мобилизации.

"Мы считаем этот обстрел чрезвычайно опасной эскалацией, нарушением суверенитета Ирака и атакой на его официальные учреждения безопасности", – заявили Силы народной мобилизации.

Военные США и силы Саудовской Аравии заявили, что в среду они нанесли совместные удары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Ираке в ответ на нападения на войска США и саудовские нефтяные объекты.

Силы народной мобилизации (PMF), поясняет CNN, – это организация-зонтик в рамках официальных сил безопасности Ирака, которую Иран все чаще использует для осуществления своего влияния в соседней стране. Она в основном состоит из шиитских военизированных формирований.

Она была создана в 2014 году, когда боевики "ИГ" продвигались по Ираку. Призывая иракцев добровольцами служить вместе с государственными силами, правительство объединило новых добровольцев и существующие ополчения под эгидой PMF. Он сыграл важную роль в победе над "ИГ" и возвращении территории Ирака, прежде чем был официально включен в аппарат государственной безопасности в 2016 году.

Некоторые мощные ополчения в составе PMF имеют тесные связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана и входят в состав тегеранской "Оси сопротивления" в регионе, вместе с такими группами, как "Хезболла" в Ливане, "Хамас" в Газе и "хуситы" в Йемене. Эти поддерживаемые Тегераном группы PMF часто совершали атаки на США и их союзников на Ближнем Востоке, сообщает CNN.

Иран атаковал базу США в Иордании29.07.26, 05:33 • 3984 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
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Саудовская Аравия
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