Что празднуют 18 августа в Украине и мире

18 августа мир отмечает Всемирный день пино-нуар и неофициальный День плохой поэзии. По новому церковному календарю православные верующие чтят память святых мучеников Флора и Лавра, пишет УНН.

Всемирный день пино-нуар (International Pinot Noir Day)

Популярный гастрономический праздник, посвящённый одному из самых известных и изысканных сортов красного винограда и вин в мире, который отмечают виноделы и ценители этого напитка.

День плохой поэзии (Bad Poetry Day)

Весёлый неофициальный праздник, который поощряет людей попробовать свои силы в рифмовании без лишнего перфекционизма, посмеяться над забавными стихами и ощутить радость творчества.

День покорения новых вершин

Символическая дата, напоминающая о важности амбициозных целей и планирования новых профессиональных или личных достижений.

День памяти святых мучеников Флора и Лавра

По новому календарю 18 августа чтят братьев Флора и Лавра, которые приняли мученическую смерть за христианскую веру в Иллирике во II веке. В народе их издавна считали покровителями лошадей, поэтому в этот день животным уделяли особое внимание: купали, чистили, вплетали ленты в гривы и угощали лакомствами, освобождая от тяжёлой работы.

Для тех, кто придерживается старого календаря: 18 августа чтят память мученика Евстигнея. В народе этот день называли "Евстигней-Житник". Хозяйки выпекали хлеб из нового урожая, а также заготавливали лук на зиму, веря в его защитные и целебные свойства.