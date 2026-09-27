рф за неделю выпустила по Украине более 2200 ударных дронов, сегодня дважды атаковала дата-центр в Киеве — Зеленский

$44.9751.12
ukenru
09:35 • 4522 просмотра
рф за неделю выпустила по Украине более 2200 ударных дронов, сегодня дважды атаковала дата-центр в Киеве — ЗеленскийVideo
08:05 • 11489 просмотра
Гоночная деталь в дальнобойном дроне: как Fire Point адаптировала её для FP-1PhotoVideo
07:36 • 11303 просмотра
В Киевской области после обстрелов ухудшилось качество воздуха — в каких городах окна лучше не открывать
07:22 • 10825 просмотра
Большой обмен пленными может состояться уже на следующей неделе: что говорят в ОП
06:41 • 12204 просмотра
Массовое применение дронов-перехватчиков в Украине ожидается через несколько месяцев — Буданов
06:34 • 11584 просмотра
В Генштабе раскрыли потери оккупантов за сутки — сколько "минуснули" военных и техники
Эксклюзив
05:15 • 14735 просмотра
В восточных областях кратковременные дожди, а в западных туман — какой погоды сегодня ожидать украинцам
04:52 • 16135 просмотра
Украинский робот-эвакуатор MAUL после подрыва на мине и удара дрона смог вывезти раненого бойца
04:33 • 13985 просмотра
Россия отвергла призыв Германии прекратить эскалацию войны в Украине во время встречи глав МИД
27 сентября, 02:55 • 16105 просмотра
США и Россия ослабили правила для боевого ИИ: машины могут получить больше свободы решать, кого атаковать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
53%
755мм
Популярные новости
В России медведи за год убили как минимум 20 человек, только в одном регионе — 7 за месяц27 сентября, 01:16 • 6670 просмотра
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27 сентября, 02:06 • 16851 просмотра
Что празднуют 27 сентября в Украине и мире 27 сентября, 03:55 • 11250 просмотра
В Испании вспыхнул масштабный протест против жилищного кризиса после выселения 87-летней женщины05:44 • 4132 просмотра
Вражеская атака на Киев унесла жизнь мужчины, на СТО вспыхнул пожарPhoto05:58 • 10009 просмотра
публикации
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 07:05 • 51366 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 67706 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 71690 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 63071 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 59607 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецк
Нью-Йорк
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27 сентября, 02:06 • 16938 просмотра
Муж Ланы Дель Рей показал редкие фотографии с их свадьбы во вторую годовщину бракаPhoto27 сентября, 00:07 • 19523 просмотра
Дочь Халка Хогана обвинила мать в «переписывании истории» из-за предполагаемой измены отца26 сентября, 23:06 • 18742 просмотра
Тейлор Свифт показала редкие кадры поездки с Трэвисом Келси в его родной городPhotoVideo26 сентября, 22:06 • 17966 просмотра
Сильвестр Сталлоне признался в борьбе с булимией и употреблении стероидов на пике карьеры26 сентября, 21:05 • 19422 просмотра
Актуальное
Техника
КАБ-250
BM-30 Smerch
Бильд
Шахед-136

рф за неделю выпустила по Украине более 2200 ударных дронов, сегодня дважды атаковала дата-центр в Киеве — Зеленский

Киев • УНН

 • 4496 просмотра

россия за неделю применила более 2200 дронов, 1650 авиабомб и 38 ракет. В Запорожской области и Киеве погибли четыре человека.

рф за неделю выпустила по Украине более 2200 ударных дронов, сегодня дважды атаковала дата-центр в Киеве — Зеленский

На этой неделе российские войска применили против Украины более 2200 ударных беспилотников, около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов, значительную часть которых составляли баллистические. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, этой ночью в результате российских обстрелов в Запорожской области погибли три человека. В Киеве из-за попадания беспилотника погиб мужчина. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших. Под российскими ударами находились жилые дома, энергетические объекты и другая гражданская инфраструктура Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Житомирской и Киевской областей.

"Утром россияне дважды ударили по дата-центру в Киеве. Три человека пострадали в результате первого удара, среди них двое детей", — сообщил Зеленский.

россияне хотят оставить украинцев без интернета, есть шаги по защите - Зеленский26.09.26, 22:37 • 3460 просмотров

Президент подчеркнул, что Украина постоянно работает с европейскими партнерами, США, Канадой, Японией, Австралией и другими государствами ради укрепления защиты и настоящей дипломатии. В то же время, по его оценке, не хватает последовательно сильной позиции ряда стран, которые имеют влияние на Россию.

"Но, к сожалению, не хватает последовательно сильной позиции Китая и Индии, Бразилии и Южной Африки, стран "двадцатки" и Глобального Юга. Фактически каждая из этих стран имеет влияние на Россию и может помочь миру стать реальностью", — заявил глава государства.

Напомним 

В результате ударов ВС РФ 26–27 сентября в пяти областях Украины погибли восемь человек, 42 получили ранения. Среди пострадавших — дети, в частности 11-месячная девочка.

Александра Василенко

Война в УкраинеКиев
Взрывы
российская пропаганда
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Николаевская область
Житомирская область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Полтавская область
Одесская область
Запорожская область
Бразилия
Австралия
Индия
Херсонская область
Южная Африка
Канада
Китай
Япония
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев