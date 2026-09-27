рф за неделю выпустила по Украине более 2200 ударных дронов, сегодня дважды атаковала дата-центр в Киеве — Зеленский
Киев • УНН
россия за неделю применила более 2200 дронов, 1650 авиабомб и 38 ракет. В Запорожской области и Киеве погибли четыре человека.
На этой неделе российские войска применили против Украины более 2200 ударных беспилотников, около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов, значительную часть которых составляли баллистические. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам главы государства, этой ночью в результате российских обстрелов в Запорожской области погибли три человека. В Киеве из-за попадания беспилотника погиб мужчина. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших. Под российскими ударами находились жилые дома, энергетические объекты и другая гражданская инфраструктура Одесской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Житомирской и Киевской областей.
"Утром россияне дважды ударили по дата-центру в Киеве. Три человека пострадали в результате первого удара, среди них двое детей", — сообщил Зеленский.
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Президент подчеркнул, что Украина постоянно работает с европейскими партнерами, США, Канадой, Японией, Австралией и другими государствами ради укрепления защиты и настоящей дипломатии. В то же время, по его оценке, не хватает последовательно сильной позиции ряда стран, которые имеют влияние на Россию.
"Но, к сожалению, не хватает последовательно сильной позиции Китая и Индии, Бразилии и Южной Африки, стран "двадцатки" и Глобального Юга. Фактически каждая из этих стран имеет влияние на Россию и может помочь миру стать реальностью", — заявил глава государства.
Напомним
В результате ударов ВС РФ 26–27 сентября в пяти областях Украины погибли восемь человек, 42 получили ранения. Среди пострадавших — дети, в частности 11-месячная девочка.