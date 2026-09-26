россияне хотят оставить украинцев без интернета, есть шаги по защите - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что россия бьёт по украинским дата-центрам и инфраструктуре связи, чтобы оставить украинцев без интернета. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

россияне проводят операцию по нанесению ударов по украинским дата-центрам, по нашей инфраструктуре связи. И каждый видит эту угрозу. Цель у россиян простая: оставить украинцев без интернета, оставить нас без связи, без соответствующих цифровых сервисов