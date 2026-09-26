россияне хотят оставить украинцев без интернета, есть шаги по защите - Зеленский
Киев • УНН
россия атакует украинские дата-центры и инфраструктуру связи. По решениям Ставки определены шаги для защиты цифровых сервисов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что россия бьёт по украинским дата-центрам и инфраструктуре связи, чтобы оставить украинцев без интернета. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.
россияне проводят операцию по нанесению ударов по украинским дата-центрам, по нашей инфраструктуре связи. И каждый видит эту угрозу. Цель у россиян простая: оставить украинцев без интернета, оставить нас без связи, без соответствующих цифровых сервисов
По его словам, противодействие продолжается оперативно, решениями Ставки верховного главнокомандующего ВСУ определены чёткие шаги для защиты.
Президент поблагодарил все службы, предприятия и людей, которые выполняют эти задачи и помогают Украине.
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