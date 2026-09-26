Украина впервые применила боевых роботов против российской армии на Донбассе

Украинские военные заявили о первом применении новой тактики, при которой наземные роботизированные комплексы-камикадзе доставляют беспилотниками непосредственно в тыл противника. Роботов десантировали более чем на 10 км вглубь контролируемой российскими войсками территории Донецкой области в рамках операции «Вивальди», сообщает 3-й армейский корпус ВСУ, пишет УНН.

Детали

В корпусе назвали это «новым этапом войны с десантированием наземных роботов». После доставки дронами наземные комплексы самостоятельно перемещались в районе российских позиций, искали цели и атаковали их.

Новую тактику назвали «Грифон» — в честь позывного украинского военнослужащего, который пропал без вести.

Роботов доставили более чем на 10 км в тыл противника

Там, где враг не ожидал, появились двухсотые и трёхсотые солдаты россии. Уникальную тактику глубокого поражения с нуля создали бойцы подразделения ударных НРК — заявили в 3-м армейском корпусе.

Важность новой тактики заключается в том, что наземным роботам не нужно самостоятельно преодолевать десятки километров до цели или прорываться через передний край. Их доставляют по воздуху вглубь российских позиций, после чего НРК могут действовать без непосредственного риска для украинских военнослужащих.

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По словам командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого, во время операции «Вивальди» беспилотники и наземные роботизированные комплексы используют впереди пехоты.

Билецкий также заявил, что за последние недели Силы обороны освободили более 125 кв. км территории, в частности населённые пункты Среднее, Дерилово и Шандриголово на Лиманском направлении. По его утверждению, общие потери российских войск во время операции превысили 3000 человек.

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