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Британец сорвал джекпот EuroMillions в размере €129 млн

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

Игрок из Великобритании угадал все числа EuroMillions и выиграл £111 млн. Это третий британский джекпот за год.

Британец сорвал джекпот EuroMillions в размере €129 млн

Владелец лотерейного билета из Великобритании выиграл в пятницу, 25 сентября, джекпот EuroMillions в размере 111 миллионов фунтов стерлингов (€129 млн). Это подтвердил оператор британской национальной лотереи Allwyn, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Один таинственный игрок угадал все пять чисел — 11, 12, 15, 38, 49 — плюс два числа Lucky Star — 10 и 12 — и выиграл главный приз.

Старший консультант победителей Allwyn Энди Картер сказал, что это "фантастическая новость для игрока EuroMillions из Великобритании", который получил "сумму, изменившую жизнь".

Это уже третий случай, когда победитель из Великобритании получил джекпот в этом году.

10 марта один победитель из Великобритании сорвал джекпот в размере 181 миллиона фунтов стерлингов (210,5 млн евро) — третий по величине в истории национальной лотереи Великобритании, — тогда как двое победителей из Великобритании разделили джекпот в размере 125 миллионов фунтов стерлингов (145,4 млн евро) с французским игроком в апреле.

"Обязательно проверьте свои билеты и свяжитесь с нами, если считаете, что можете стать счастливым победителем сегодняшнего вечера", — призвал Картер.

Дополнение

Рекорд самого крупного выигрыша EuroMillions для игрока из Великобритании в настоящее время составляет 195 миллионов фунтов стерлингов (€226,8 млн) — его выиграл анонимный игрок в 2022 году.

Розыгрыши EuroMillions проводятся каждый вторник и пятницу вечером в девяти европейских странах.

Юлия Шрамко

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