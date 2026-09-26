Путин заявил о нарушении прав русскоязычных в странах Балтии

российский диктатор владимир путин заявил, что рф знает о нарушении прав русскоязычных в странах Балтии. Об этом сообщает УНН.

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По его словам, россия знает, что в странах Балтии "нарушаются права русскоязычных", но реагирует на это в рамках гуманитарного права.

Мы знаем, что там, в прибалтийских странах, нарушаются права русскоязычного населения. Но мы уже знаем, как реагировать, и выработали определенный подход к этому. Мы реагируем в гуманитарном плане, в плане международного права - сказал путин.

Он также назвал заявления стран ЕС об угрозе со стороны россии целенаправленным раздуванием и провокацией.

"Я хочу еще раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким-либо боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных мотивов для обострения ситуации с Европой", - заверил российский диктатор.

Напомним

Ранее путин заявил, что все предложения по мирному урегулированию "на столе", но рф еще нужно подумать, что в ее интересах.

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