Путин заявил о нарушении прав русскоязычных в странах Балтии
Киев • УНН
Путин заявил, что РФ реагирует на нарушения прав русскоязычных в странах Балтии в рамках гуманитарного и международного права. Он отверг планы войны с Европой.
российский диктатор владимир путин заявил, что рф знает о нарушении прав русскоязычных в странах Балтии. Об этом сообщает УНН.
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По его словам, россия знает, что в странах Балтии "нарушаются права русскоязычных", но реагирует на это в рамках гуманитарного права.
Мы знаем, что там, в прибалтийских странах, нарушаются права русскоязычного населения. Но мы уже знаем, как реагировать, и выработали определенный подход к этому. Мы реагируем в гуманитарном плане, в плане международного права
Он также назвал заявления стран ЕС об угрозе со стороны россии целенаправленным раздуванием и провокацией.
"Я хочу еще раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким-либо боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных мотивов для обострения ситуации с Европой", - заверил российский диктатор.
Напомним
Ранее путин заявил, что все предложения по мирному урегулированию "на столе", но рф еще нужно подумать, что в ее интересах.
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