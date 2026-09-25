"рф ще треба подумати, що в її інтересах" - путін заявив, що усі пропозиції щодо миру "на столі"
Київ • УНН
путін натякнув на готовність рф розглянути мирні пропозиції, але спершу визначити власні інтереси. Він також пригрозив Києву новою відповіддю.
Усі пропозиції щодо мирного врегулювання "на столі", але рф ще потрібно подумати, що в її інтересах. Про це заявив російський диктатор володимир путін, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
путін зазначив, що відповідь рф на атаки Києва нібито "була настільки чутливою", що той запросив перемир'я.
За його словами, росія була готова відновити переговори з Києвом після виборів, але Україна спробувала завдати ударів по москві та атакувала виборчі дільниці.
Усі пропозиції щодо мирного врегулювання "на столі", але рф ще потрібно подумати, що в її інтересах
Додамо
Попри згадки про мирні ініціативи, путін додав, що "Київ має відчути російську відповідь на атаки по інфраструктурі та зрозуміти, що провокації та нагнітання ситуації йому не допоможуть".
Україна отримала плани рф про зимові удари по енергетиці, терористи порахували кількість зброї на кожен об'єкт - Шмигаль24.09.26, 22:42 • 34089 переглядiв