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"рф ще треба подумати, що в її інтересах" - путін заявив, що усі пропозиції щодо миру "на столі"

Київ • УНН

 • 988 перегляди

путін натякнув на готовність рф розглянути мирні пропозиції, але спершу визначити власні інтереси. Він також пригрозив Києву новою відповіддю.

"рф ще треба подумати, що в її інтересах" - путін заявив, що усі пропозиції щодо миру "на столі"

Усі пропозиції щодо мирного врегулювання "на столі", але рф ще потрібно подумати, що в її інтересах. Про це заявив російський диктатор володимир путін, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

путін зазначив, що відповідь рф на атаки Києва нібито "була настільки чутливою", що той запросив перемир'я.

За його словами, росія була готова відновити переговори з Києвом після виборів, але Україна спробувала завдати ударів по москві та атакувала виборчі дільниці.

Усі пропозиції щодо мирного врегулювання "на столі", але рф ще потрібно подумати, що в її інтересах 

- заявив путін.

Додамо

Попри згадки про мирні ініціативи, путін додав, що "Київ має відчути російську відповідь на атаки по інфраструктурі та зрозуміти, що провокації та нагнітання ситуації йому не допоможуть".

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Антоніна Туманова

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