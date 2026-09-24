Україна отримала плани рф про зимові удари по енергетиці, терористи порахували кількість зброї на кожен об'єкт - Шмигаль

Денис Шмигаль

Українські спецслужби дізналися про плани рф щодо зимової кампанії ударів по енергетиці. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Минулого тижня ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони здобули від російської сторони. Стратегія дій російських терористів на цю зиму вразила партнерів, як і нас, своїм цинізмом та холодним терористичним розрахунком, як знищувати нашу енергетику - сказав Шмигаль.

За його словами, йдеться про комплексне знищення енергетики - постачання тепла, води, водовідведення, генерації.

Два великі документи, де всі розрахунки. Дуже холодно, чітко прописані, з таблицями, з кількістю зброї на кожен об'єкт, щоб його знищити, види зброї - від балістичних ракет до звичайних дронів. Все пораховано. Наряди на кожен об'єкт розписані, ми розуміємо, як вони будуть діяти - додав Шмигаль.

Він додав, що до зими ворог готується дуже ґрунтовно, але й Україна готується дуже ґрунтовно, щоб себе захистити.

"Зима легкою не буде, але вона не буде важчою, ніж попередня зима... Ми готуємось і будемо готові", - додав Шмигаль.

За його словами, для Києва, Одеси та Харкова росія підготувала окремі плани атак.