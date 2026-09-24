$44.860.0751.190.15
ukenru
19:42 • 4438 перегляди
Україна отримала плани рф про зимові удари по енергетиці, терористи порахували кількість зброї на кожен об'єкт - Шмигаль
18:59 • 9160 перегляди
Українець, який влаштував жорстокий напад у Польщі, наразі перебуває в психіатричній лікарні - посол
17:19 • 14074 перегляди
Пашинський заключив угоду з ВАКС і зобов’язався виплатити понад 1 млрд гривень на користь Сил оборони
16:39 • 15461 перегляди
НАТО посилює обмін розвідувальними даними через загрозу з боку росії
15:29 • 14096 перегляди
США запропонували Україні та росії енергетичне перемир’я і зустріч - Зеленський
15:01 • 15400 перегляди
Трамп разом із дружиною зустрів кортеж Сі біля Білого дому і одразу заявив про "велику дружбу"PhotoVideo
24 вересня, 13:53 • 18820 перегляди
Ціна на нафту зросла на 2%, дизель в Європі б'є рекорди
24 вересня, 13:33 • 14482 перегляди
В Україні зберегли доплату вчителям прифронтових територій - скільки отримуватимуть освітяни
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 29176 перегляди
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
24 вересня, 10:29 • 26920 перегляди
ЄС схвалив Україні майже €3 млрд після виконання 10 кроків з реформ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
84%
750мм
Популярнi новини
Архівні документи поставили під сумнів алібі Гітлера у справі про загадкову смерть його племінниці24 вересня, 10:40 • 5032 перегляди
Російські дрони атакували Буковину - цілями стали енергетика і пункти пропуску24 вересня, 11:32 • 12429 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ24 вересня, 12:30 • 22870 перегляди
Gucci продає нові моделі розкішних кросівок із маркуванням "Made in China" - скільки вони коштують та чому їх критикують24 вересня, 14:08 • 11599 перегляди
6-річна дівчинка встановила світовий рекорд зі складання кубика РубікаVideo24 вересня, 14:19 • 13950 перегляди
Публікації
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 29177 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ24 вересня, 12:30 • 22983 перегляди
Чи має українська зброя перевагу над західною і до чого тут battle-proof?Photo24 вересня, 10:30 • 30893 перегляди
Дорогі байки та сотні тисяч від приватних клінік: що приховують декларації ректора НМУ Кучина24 вересня, 09:32 • 34301 перегляди
Топ-5 простих рецептів осіннього печиваPhoto24 вересня, 06:25 • 43738 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
Усик кардинально змінив імідж перед річницею весілляVideo20:00 • 994 перегляди
Мені потрібно було мати півзахисника, який добре розвинений фізично - Мальдера про виклик дебютанта Варфоломєєва17:41 • 3792 перегляди
6-річна дівчинка встановила світовий рекорд зі складання кубика РубікаVideo24 вересня, 14:19 • 14044 перегляди
Gucci продає нові моделі розкішних кросівок із маркуванням "Made in China" - скільки вони коштують та чому їх критикують24 вересня, 14:08 • 11693 перегляди
Кім Кардаш'ян показала свої знамениті вигини в рожевому бікіні та відпочинок з ГамільтономPhoto23 вересня, 14:01 • 44676 перегляди
Актуальне
Опалення
Безпілотний літальний апарат
MIM-104 Patriot
BFM TV
Фільм

Україна отримала плани рф про зимові удари по енергетиці, терористи порахували кількість зброї на кожен об'єкт - Шмигаль

Київ • УНН

 • 4444 перегляди

Українські спецслужби отримали документи рф про зимові удари по теплу, воді та генерації. Для Києва, Одеси й Харкова підготували окремі плани.

Україна отримала плани рф про зимові удари по енергетиці, терористи порахували кількість зброї на кожен об'єкт - Шмигаль
Денис Шмигаль

Українські спецслужби дізналися про плани рф щодо зимової кампанії ударів по енергетиці. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Минулого тижня ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони здобули від російської сторони. Стратегія дій російських терористів на цю зиму вразила партнерів, як і нас, своїм цинізмом та холодним терористичним розрахунком, як знищувати нашу енергетику 

- сказав Шмигаль.

За його словами, йдеться про комплексне знищення енергетики - постачання тепла, води, водовідведення, генерації.

Два великі документи, де всі розрахунки. Дуже холодно, чітко прописані, з таблицями, з кількістю зброї на кожен об'єкт, щоб його знищити, види зброї - від балістичних ракет до звичайних дронів. Все пораховано. Наряди на кожен об'єкт розписані, ми розуміємо, як вони будуть діяти

- додав Шмигаль. 

Він додав, що до зими ворог готується дуже ґрунтовно, але й Україна готується дуже ґрунтовно, щоб себе захистити.

"Зима легкою не буде, але вона не буде важчою, ніж попередня зима... Ми готуємось і будемо готові", - додав Шмигаль.

За його словами, для Києва, Одеси та Харкова росія підготувала окремі плани атак.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вибухи
Тарифи
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Україна
Денис Шмигаль
Безпілотний літальний апарат
Одеса
Київ
Харків