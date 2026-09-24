У Києві через російський обстріл постраждало виробництво "Тітки Клари"
Київ • УНН
російський обстріл пошкодив виробництво мережі пиріжкових у Києві. Деякі позиції меню можуть тимчасово зникнути з продажу.
Фото: www.instagram.com/titkaklara.ua
У Києві через російський обстріл постраждало виробництво "Тітки Клари". Про це пресслужба компанії повідомила в Instagram, передає УНН.
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У мережі пиріжкових повідомили, що найближчим часом деяких позицій із меню може не бути в наявності.
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