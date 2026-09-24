У Києві через російський обстріл постраждало виробництво "Тітки Клари". Про це пресслужба компанії повідомила в Instagram, передає УНН.

У мережі пиріжкових повідомили, що найближчим часом деяких позицій із меню може не бути в наявності.

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