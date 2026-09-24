В Киеве из-за российского обстрела пострадали несколько предприятий

В Киеве из-за российского обстрела пострадало производство «Тётки Клары». Об этом пресс-служба компании сообщила в Instagram, передаёт УНН.

В сети пирожковых изделий сообщили, что в ближайшее время некоторых позиций из меню может не быть в наличии.

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