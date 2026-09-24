В Киеве из-за российского обстрела пострадали несколько предприятий
Киев • УНН
Российский обстрел повредил производство сети пирожковых изделий в Киеве. Также повреждены основное производство и склад "ТК-Домашний текстиль", разрушено ювелирное предприятие Dukachi.
В Киеве из-за российского обстрела пострадало производство «Тётки Клары». Об этом пресс-служба компании сообщила в Instagram, передаёт УНН.
Детали
В сети пирожковых изделий сообщили, что в ближайшее время некоторых позиций из меню может не быть в наличии.
Мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее возобновить работу и вернуть на витрины всё, что вы так любите
Кроме того, российская ракета разрушила ювелирное предприятие Dukachi. В компании сообщили, что в результате удара производство полностью уничтожено. Среди работников пострадавших нет.
Также Россия повредила основное производство и склад «ТК-Домашний текстиль» в Киеве.
Напомним
Россия атаковала аграрное предприятие в Харьковской области утром 24 сентября. Сейчас известно о 7 погибших и как минимум 10 пострадавших.