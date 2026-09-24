Російська атака на ферму на Харківщині забрала життя семи людей, багато поранених
Київ • УНН
Російський дрон ударив по агропідприємству у Старій Гнилиці: загинули 7 людей, ще щонайменше 10 постраждали. Атаки також тривали в Києві та Одесі.
росія атакувала аграрне підприємство у Харківській області вранці 24 вересня. Відомо про 7 загиблих та щонайменше 10 постраждалих людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані голови Харківської ОВА Олега Синєгубова та Прем'єр-міністра України Сергія Корецького.
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Синєгубов спочатку повідомив про 6 загиблих внаслідок атаки ворога на ферму у Старій Гнилиці сьогодні вранці.
"На цю хвилину маємо вже 12 постраждалих через удар рф по агропідприємству в Старій Гнилиці. Усім пораненим надається медична допомога. Профільні фахівці працюють на місці атаки", - зазначив голова ОВА пізніше.
Прем'єр згодом уточнив кількість жертв.
"На Харківщині ворог вчинив черговий військовий злочин. Вранці дрон ударив по агропідприємству, 7 людей загинули та 10 поранених", - вказав Корецький у соцмережах.
Які ще регіони атакував ворог
Зі слів Прем'єра, після масованого російського обстрілу тривають рятувальні операції в Києві, Одесі та на Харківщині.
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"Атака не припиняється - у багатьох регіонах досі зберігається небезпека. Ворог знову обстріляв житлові будинки, енергетичну інфраструктуру, цивільні підприємства та склади. У Києві російська ракета влучила в парковку пологового центру. Загинула людина. Загалом у столиці відомо про 2 загиблих і 8 постраждалих", - зазначив Корецький.
Рятувальники, медики та поліцейські, з його слів, продовжують працювати на місцях ударів і надавати допомогу постраждалим.
Прем'єр і поліція Харківщини показали наслідки атаки рф.