Російська атака на ферму на Харківщині забрала життя семи людей, багато поранених

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росія атакувала аграрне підприємство у Харківській області вранці 24 вересня. Відомо про 7 загиблих та щонайменше 10 постраждалих людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані голови Харківської ОВА Олега Синєгубова та Прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

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Синєгубов спочатку повідомив про 6 загиблих внаслідок атаки ворога на ферму у Старій Гнилиці сьогодні вранці.

"На цю хвилину маємо вже 12 постраждалих через удар рф по агропідприємству в Старій Гнилиці. Усім пораненим надається медична допомога. Профільні фахівці працюють на місці атаки", - зазначив голова ОВА пізніше.

Прем'єр згодом уточнив кількість жертв.

"На Харківщині ворог вчинив черговий військовий злочин. Вранці дрон ударив по агропідприємству, 7 людей загинули та 10 поранених", - вказав Корецький у соцмережах.

Які ще регіони атакував ворог

Зі слів Прем'єра, після масованого російського обстрілу тривають рятувальні операції в Києві, Одесі та на Харківщині.

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"Атака не припиняється - у багатьох регіонах досі зберігається небезпека. Ворог знову обстріляв житлові будинки, енергетичну інфраструктуру, цивільні підприємства та склади. У Києві російська ракета влучила в парковку пологового центру. Загинула людина. Загалом у столиці відомо про 2 загиблих і 8 постраждалих", - зазначив Корецький.

Рятувальники, медики та поліцейські, з його слів, продовжують працювати на місцях ударів і надавати допомогу постраждалим.

Прем'єр і поліція Харківщини показали наслідки атаки рф.