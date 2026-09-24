Чотири "Циркони" і три балістичні ракети знешкодили над Україною під час масованої атаки рф

росія у ніч на 24 вересня вдарила по Україні ракетами, у тому числі "Цирконами" і балістикою, і 282 дронами, збито або придушено 4 "Циркони", 3 балістичних ракети і 220 дронів, у тому числі "Бандероль". Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чим і звідки атакувала росія

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 вересня (з 18:00 23 вересня) противник атакував протикорабельними ракетами "Циркон" із Курської, Ростовської, Орловської обл. рф, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Курської та Брянської обл. рф, 282 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим та акваторії Азовського моря.

Куди вдарив ворог

"Основні напрямки удару - Одещина, Київщина", - ідеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 227 цілей:

4 протикорабельні ракети “Циркон”;

3 балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23;

1 "Бандероль"/"Дань-Т";

219 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі десятки ворожих БпЛА.

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