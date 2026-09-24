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The Guardian

На фронті відбулося 242 бойові зіткнення - у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 1722 перегляди

За добу російські війська завдали 59 авіаударів, застосували 190 КАБів і 4185 дронів-камікадзе. Ворог здійснив понад 180 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На фронті відбулося 242 бойові зіткнення - у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

За добу 23 вересня на фронті відбулося 242 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що агресор здійснив 59 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіабомб, залучив для ударів 4185 дронів-камікадзе та здійснив 1801 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано п’ять штурмових дій противника. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням 3 КАБ та здійснили 39 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з них - застосувавши РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне та Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Курилівки та Новоосинового.

Тринадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Лиман, Масляківка та Діброва.

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На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли п’ять спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Ямпіль, Стародубівка та Миколаївка.

На Краматорському напрямку противник атакував в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 30 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Іванопілля, Новоселівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Райського, Торецького, Вільного та Степів.

Дванадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Світле, Новий Донбас, Білицьке, Новогришине, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Муравка та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 69 окупантів, 17 - поранено; знищено сім одиниць автомобільної техніки, гармату, два спеціальні засоби, 45 укриттів, склад паливно-мастильних матеріалів та чотири пункти управління БпЛА противника. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, дві артилерійські системи, шість пунктів управління БпЛА та 116 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 149 безпілотних літальних апаратів різних типів

- йдеться у зведенні.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки неподалік населених пунктів Різдвянка та Копані.

На Оріхівському напрямку ворог також намагався п’ять разів просунутися в бік Зарічного, Новоандріївки та Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти атакували в бік Марганця та Дніпровського.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - додали у Генштабі.

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Вадим Хлюдзинський

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