Російський військовий вертоліт порушив повітряний простір Польщі
Київ • УНН
Російський гелікоптер Мі-8 залетів на 300 метрів у повітряний простір Польщі біля Бранево. Польща підняла винищувачі.
У Збройних силах Польщі повідомили про порушення повітряного простору російським військовим гелікоптером Мі-8, яке тривало 42 секунди, передає УНН.
23 вересня о 11:08, на північ від населеного пункту Бранево, сталося короткочасне порушення повітряного простору Республіки Польща гелікоптером Мі-8 Збройних сил російської федерації
Російський гелікоптер здійснював політ з Калінінградської області. Він порушив польський повітряний простір на максимальну глибину близько 300 м і перебував у ньому протягом 42 секунд.
Політ машини спостерігався системами радіолокації Збройних сил РП. Піднято було винищувальні літаки, а наземні сили та засоби перебували в стані готовності.
Характер інциденту свідчить про те, що росія вкотре тестує готовність нашої протиповітряної оборони. Екіпажі систем протиповітряної оборони РП ведуть цілодобове спостереження, залишаючись у постійній готовності забезпечувати безпеку польського повітряного простору
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