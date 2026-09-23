Российский военный вертолёт нарушил воздушное пространство Польши

$44.790.0851.330.03
ukenru
13:23 • 2054 просмотра
Дроны приближаются к АЗС: в Киеве готовят адресную систему оповещения для заправок
09:55 • 19936 просмотра
ЕС должен преодолеть "усталость" от санкций и усилить давление на россию - еврокомиссар
09:25 • 21613 просмотра
"Странное решение": у Зеленского отреагировали на снятие санкций ЕС с Фридмана и Усманова
Эксклюзив
09:00 • 17661 просмотра
Не всегда 50/50: когда после развода один из супругов может получить больше имущества
07:46 • 24399 просмотра
Утренняя атака рф на Киев унесла жизнь человека, число пострадавших растетPhoto
23 сентября, 06:00 • 27659 просмотра
россия утром атаковала две АЗС в Киеве, в области затронуты четыре района
23 сентября, 04:43 • 28801 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк и сегодня встретится с Рубио: будут говорить о войне в Украине
23 сентября, 03:15 • 31056 просмотра
Бельгия получила ещё 3 F-35, что приближает передачу Украине истребителей F-16
23 сентября, 02:17 • 30699 просмотра
В Украине создали заграждение «Чагарник», которое за секунду перерезает оптоволокно FPV-дроновPhoto
23 сентября, 01:17 • 21645 просмотра
Премьер-министр Японии Такаити на первой встрече с Зеленским пообещала продолжить поддержку Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2м/с
64%
746мм
Популярные новости
Что такое КАБ: дальность, скорость и противодействиеPhotoVideo23 сентября, 04:10 • 40243 просмотра
Осеннее равноденствие 2026: точное время, народные приметы и традиции23 сентября, 05:15 • 37091 просмотра
Баскетбольная Евролига 2026/27: старт сезона и первые матчиPhoto23 сентября, 05:30 • 32199 просмотра
Джордж Лукас планировал ещё три фильма "Звёздных войн", но "решил уйти" из режиссурыVideo23 сентября, 05:39 • 24067 просмотра
Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным23 сентября, 07:19 • 20692 просмотра
публикации
Дроны приближаются к АЗС: в Киеве готовят адресную систему оповещения для заправок13:23 • 2078 просмотра
Баскетбольная Евролига 2026/27: старт сезона и первые матчиPhoto23 сентября, 05:30 • 32349 просмотра
Осеннее равноденствие 2026: точное время, народные приметы и традиции23 сентября, 05:15 • 37240 просмотра
Что такое КАБ: дальность, скорость и противодействиеPhotoVideo23 сентября, 04:10 • 40387 просмотра
Европа будет наращивать авиационные возможности для борьбы с лесными пожарами - Урсула фон дер Ляйен22 сентября, 13:46 • 49228 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto12:38 • 3632 просмотра
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo11:36 • 6646 просмотра
Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным23 сентября, 07:19 • 20807 просмотра
Джордж Лукас планировал ещё три фильма "Звёздных войн", но "решил уйти" из режиссурыVideo23 сентября, 05:39 • 24182 просмотра
Памела Андерсон отказалась от своего правила и появилась на публике с ярким макияжем23 сентября, 01:05 • 33606 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Ми-8
MIM-104 Patriot
Старлинк

Российский военный вертолёт нарушил воздушное пространство Польши

Киев • УНН

 • 1264 просмотра

Российский вертолёт Ми-8 залетел на 300 метров в воздушное пространство Польши возле Бранево. Польша подняла истребители.

Российский военный вертолёт нарушил воздушное пространство Польши
Фото иллюстративное

В Вооружённых силах Польши сообщили о нарушении воздушного пространства российским военным вертолётом Ми-8, которое длилось 42 секунды, передаёт УНН.

23 сентября в 11:08, севернее населённого пункта Бранево, произошло кратковременное нарушение воздушного пространства Республики Польша вертолётом Ми-8 Вооружённых сил российской федерации 

- говорится в сообщении Оперативного командования Вооружённых сил Польши.

Российский вертолёт выполнял полёт из Калининградской области. Он нарушил польское воздушное пространство на максимальную глубину около 300 м и находился в нём в течение 42 секунд.

Полёт машины отслеживался радиолокационными системами Вооружённых сил РП. Были подняты истребители, а наземные силы и средства находились в состоянии готовности.

Характер инцидента свидетельствует о том, что россия в очередной раз тестирует готовность нашей противовоздушной обороны. Экипажи систем противовоздушной обороны РП ведут круглосуточное наблюдение, оставаясь в постоянной готовности обеспечивать безопасность польского воздушного пространства 

- резюмировали в Вооружённых силах Польши.

Польша подняла авиацию и закрыла два аэропорта из-за атаки РФ на запад Украины16.09.26, 10:18 • 5347 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Воздушная тревога
Война в Украине
Калининградская область
Вооруженные силы Польши
Ми-8
Польша