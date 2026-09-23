Российский военный вертолёт нарушил воздушное пространство Польши

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В Вооружённых силах Польши сообщили о нарушении воздушного пространства российским военным вертолётом Ми-8, которое длилось 42 секунды, передаёт УНН.

23 сентября в 11:08, севернее населённого пункта Бранево, произошло кратковременное нарушение воздушного пространства Республики Польша вертолётом Ми-8 Вооружённых сил российской федерации - говорится в сообщении Оперативного командования Вооружённых сил Польши.

Российский вертолёт выполнял полёт из Калининградской области. Он нарушил польское воздушное пространство на максимальную глубину около 300 м и находился в нём в течение 42 секунд.

Полёт машины отслеживался радиолокационными системами Вооружённых сил РП. Были подняты истребители, а наземные силы и средства находились в состоянии готовности.

Характер инцидента свидетельствует о том, что россия в очередной раз тестирует готовность нашей противовоздушной обороны. Экипажи систем противовоздушной обороны РП ведут круглосуточное наблюдение, оставаясь в постоянной готовности обеспечивать безопасность польского воздушного пространства - резюмировали в Вооружённых силах Польши.

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