Российский военный вертолёт нарушил воздушное пространство Польши
Киев • УНН
Российский вертолёт Ми-8 залетел на 300 метров в воздушное пространство Польши возле Бранево. Польша подняла истребители.
В Вооружённых силах Польши сообщили о нарушении воздушного пространства российским военным вертолётом Ми-8, которое длилось 42 секунды, передаёт УНН.
23 сентября в 11:08, севернее населённого пункта Бранево, произошло кратковременное нарушение воздушного пространства Республики Польша вертолётом Ми-8 Вооружённых сил российской федерации
Российский вертолёт выполнял полёт из Калининградской области. Он нарушил польское воздушное пространство на максимальную глубину около 300 м и находился в нём в течение 42 секунд.
Полёт машины отслеживался радиолокационными системами Вооружённых сил РП. Были подняты истребители, а наземные силы и средства находились в состоянии готовности.
Характер инцидента свидетельствует о том, что россия в очередной раз тестирует готовность нашей противовоздушной обороны. Экипажи систем противовоздушной обороны РП ведут круглосуточное наблюдение, оставаясь в постоянной готовности обеспечивать безопасность польского воздушного пространства
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