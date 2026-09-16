Польша подняла авиацию и закрыла два аэропорта из-за атаки РФ на запад Украины
Киев • УНН
Польша подняла военную авиацию из-за российской атаки на запад Украины и на несколько минут закрыла аэропорты Люблина и Жешува. Угрозы для страны не обнаружили.
Утром 16 сентября в Польше подняли в воздух военную авиацию и приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина на фоне российской атаки на западные области Украины. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.
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По данным польского Оперативного командования видов Вооружённых сил, около 7:00 в воздушном пространстве страны начала работу военная авиация. В состояние готовности также перевели наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
В командовании отметили, что эти меры носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности польского воздушного пространства.
Из-за необходимости обеспечить свободу действий военной авиации временно приостановили операции в аэропортах Люблина и Жешува. Ограничения действовали несколько минут.
В то же время польский Центр правительственной безопасности (RCB) разослал предупреждение жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств.
Около 7:30 сообщили, что российская атака на Украину завершилась и угрозы для территории Польши нет.
Напомним
Вблизи Ярославца военные достали из Балтийского моря беспилотник. Предварительный осмотр подтвердил его военное предназначение и российское происхождение.
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