$45.060.0750.480.05
ukenru
14:50 • 1264 просмотра
В Ковеле мужчина взял топор с витрины гипермаркета и ранил трёх человек
14:14 • 4982 просмотра
В Украине начнутся сокращения в госорганах, заместителей у министров станет меньше на 20%
13:57 • 6036 просмотра
рф обязали выплатить ПриватБанку более 327 млн долларов за незаконную экспроприацию активов в Крыму
13:06 • 9998 просмотра
Швеция разместит Patriot в Польше для защиты хаба НАТО — при чем здесь поставки оружия Украине
Эксклюзив
13:03 • 13013 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
12:45 • 10380 просмотра
Тест для НАТО и «маленькая победа» — начнёт ли Россия новый конфликт в Балтийском регионе и готов ли Альянс дать отпор
12:22 • 11569 просмотра
Украинцев пугают суточными отключениями и дефицитом топлива — в СНБО ответили, стоит ли паниковать
10:55 • 11918 просмотра
Зеленский: разведка сообщила о подготовке россиян к массированному удару, готовим противодействиеPhoto
09:59 • 16059 просмотра
Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили за исследование нейтрино и вклад в IceCubePhoto
6 октября, 08:17 • 22400 просмотра
В Украине возвращаются графики отключений света - где и когда
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2.9м/с
48%
750мм
Популярные новости
рф атаковала Украину 137 дронами, почти каждый третий реактивный - сколько уничтожили6 октября, 05:11 • 10753 просмотра
Южная Корея считает недостаточными извинения Украины из-за разглашения информации о пленных КНДР6 октября, 08:19 • 14855 просмотра
Нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном поставили на паузу - что известно о премьереVideo6 октября, 08:36 • 25250 просмотра
Таинственную рукопись Войнича могли столетиями читать в неправильном порядке10:53 • 18819 просмотра
Дочь Траволты дебютировала на подиуме Недели моды в ПарижеVideo11:19 • 16901 просмотра
публикации
В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства13:38 • 5382 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
13:03 • 13018 просмотра
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 70178 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя5 октября, 16:18 • 63631 просмотра
Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий
Эксклюзив
5 октября, 15:28 • 56404 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Дональд Туск
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
В США против McDonald's подали коллективный иск — в чём обвиняют и какова позиция компании13:46 • 2902 просмотра
Paramount закрыла сделку с Warner Bros., создав медиагиганта13:25 • 3694 просмотра
PepsiCo и Monster одержали в суде Индии небольшую победу по вопросу маркировки "энергетический напиток"13:24 • 3606 просмотра
Дочь Траволты дебютировала на подиуме Недели моды в ПарижеVideo11:19 • 16958 просмотра
Таинственную рукопись Войнича могли столетиями читать в неправильном порядке10:53 • 18871 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фильм
«Калибр» (семейство ракет)
The New York Times
YouTube

В Украине начнутся сокращения в госорганах, заместителей у министров станет меньше на 20%

Киев • УНН

 • 5044 просмотра

В центральных органах власти планируют сократить более 4 тысяч вакантных должностей. Количество заместителей министров уменьшат примерно на 20%.

В Украине начнутся сокращения в госорганах, заместителей у министров станет меньше на 20%
Фото иллюстративное

В центральных органах исполнительной власти на первом этапе планируется сократить более 4 тысяч вакантных должностей. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

В рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата в центральных органах исполнительной власти на первом этапе планируется сократить более 4 тысяч вакантных должностей 

- сообщил Корецкий. 

По его словам, самое важное — проводим функциональную диагностику госаппарата. Проверим, какие функции есть у органов и соответствуют ли они реалиям и приоритетам государства, а уже затем определяем структуру и окончательную численность. 

Количество заместителей министров будет привязано к объему задач и сокращено примерно на 20%, а заместителей руководителей других ЦОВВ — почти на 18% 

- добавил Корецкий.

Отдельное направление, по словам премьера, — совершенствование системы обучения, которая должна быть привязана к задачам конкретной должности. Для молодежи планируют запустить информирование и стажировки. Есть отдельная программа для ветеранов.

Уже возобновил работу Совет по вопросам государственного управления с участием правительственных чиновников, парламентариев и экспертов. На заседании был представлен детальный план и определены ответственные за каждое направление. Цель всех этих изменений — профессиональный государственный аппарат, способный быстро и эффективно выполнять поставленные задачи 

- резюмировал Корецкий.

В Украине пересмотрят численность чиновников и количество заместителей министров18.09.26, 16:49 • 20035 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика