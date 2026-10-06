В Украине начнутся сокращения в госорганах, заместителей у министров станет меньше на 20%

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В центральных органах исполнительной власти на первом этапе планируется сократить более 4 тысяч вакантных должностей. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

В рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата в центральных органах исполнительной власти на первом этапе планируется сократить более 4 тысяч вакантных должностей - сообщил Корецкий.

По его словам, самое важное — проводим функциональную диагностику госаппарата. Проверим, какие функции есть у органов и соответствуют ли они реалиям и приоритетам государства, а уже затем определяем структуру и окончательную численность.

Количество заместителей министров будет привязано к объему задач и сокращено примерно на 20%, а заместителей руководителей других ЦОВВ — почти на 18% - добавил Корецкий.

Отдельное направление, по словам премьера, — совершенствование системы обучения, которая должна быть привязана к задачам конкретной должности. Для молодежи планируют запустить информирование и стажировки. Есть отдельная программа для ветеранов.

Уже возобновил работу Совет по вопросам государственного управления с участием правительственных чиновников, парламентариев и экспертов. На заседании был представлен детальный план и определены ответственные за каждое направление. Цель всех этих изменений — профессиональный государственный аппарат, способный быстро и эффективно выполнять поставленные задачи - резюмировал Корецкий.

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