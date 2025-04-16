Изменения в правилах отсрочки для студентов и педагогов: кабмин одобрил законопроект

Кабмин одобрил изменения в правила отсрочки для студентов и педагогов. Отсрочку не получат мужчины 25+, которые во второй раз учатся на том же или более низком уровне образования.