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По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
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По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
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Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

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Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 27773 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 28886 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 30316 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 32674 просмотра
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Последние новости • Образование

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

Петиция с требованием поднять зарплаты украинским учителям до 1000–1500 долларов набрала необходимое количество голосов. Теперь Кабмин должен рассмотреть обращение в течение десяти дней.

Общество • 10:17 • 7520 просмотра

Продолжительность каникул школы определяют самостоятельно, некоторые продолжат обучение в июне - ЦПД

Школы сами устанавливают продолжительность каникул, но не менее 30 дней. Отдельные заведения могут продолжить обучение в июне для восполнения образовательных потерь.

Образование • 15 апреля, 09:50 • 3886 просмотра

Несмотря на войну: исследование показало улучшение оценок по чтению и математике в начальной школе

В 2024 году ученики начальной школы улучшили знания по математике и чтению, несмотря на войну. Мальчики лучше в математике, девочки - в чтении, об этом свидетельствуют данные мониторинга.

Общество • 15 апреля, 09:06 • 9774 просмотра

В Харькове после Пасхи откроют еще две подземные школы - Терехов

В Харькове после Пасхи откроются еще две новые подземные школы, рассчитанные на тысячу учеников. Сейчас в городе уже работают шесть станций метро, переоборудованных для обучения.

Образование • 13 апреля, 09:54 • 6691 просмотра

Это не стоит жизни и здоровья: украинцам напомнили об опасности цепляния за поезда

МОН призывает подростков не цепляться за вагоны поездов ради видео. В прошлом году из-за этого травмировались 28 детей, 9 погибли. Это карается штрафом или уголовной ответственностью.

Общество • 11 апреля, 13:32 • 11113 просмотра
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Возвращение ВНО пока невозможно: в Украинском центре оценивания качества образования объяснили почему

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко заявила, что возвращение к ВНО пока невозможно из-за войны и логистических трудностей для поступающих с оккупированных территорий. НМТ сохраняет черты ВНО, но имеет компьютерный формат.

Общество • 11 апреля, 11:47 • 7544 просмотра

Никаких гаджетов в школах: Франция усиливает запрет на телефоны для учеников 11-15 лет

Во Франции усилят запрет на мобильные телефоны в средних школах. Ученикам придется прятать устройства в шкафчики на весь день для содействия благополучию и успеваемости.

Новости Мира • 10 апреля, 13:06 • 10879 просмотра

Петиция педагогов о сохранении школьной сети набрала необходимую поддержку

Электронная петиция с требованием сохранить школьную сеть набрала более 25 тысяч голосов меньше чем за неделю. Автор призвала правительство сохранить доступность образования по месту жительства.

Общество • 10 апреля, 11:00 • 10974 просмотра

Федоров назвал первую область, все школы которой подключаются к экосистеме "Мрія"

Запорожская область стала первой, где все школы присоединились к образовательной экосистеме "Мрія", несмотря на близость к фронту. 150 школ уже работают с "Мрією".

Технологии • 10 апреля, 09:55 • 10931 просмотра

Более 90% английских школ запретили мобильные телефоны детям во время учебы

Почти все школы Англии запретили мобильные телефоны, показал опрос. Причина – вредное влияние на молодежь.

Новости Мира • 10 апреля, 08:25 • 12425 просмотра

Цифровое будущее: Поплавский презентовал ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИАХАБ

Михаил Поплавский представил ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИАХАБ, объединяющий креативную молодежь и специалистов медиа. Он подчеркнул важность цифровизации образования и разработке приложения "Университет будущего".

Культура • 10 апреля, 08:06 • 10412 просмотра

Уменьшение нагрузки на преподавателей вузов: Зеленский подписал закон

Президент подписал закон №9600, изменяющий нагрузку на преподавателей высшего образования. Он устанавливает минимальный объем научной работы и максимальную учебную нагрузку.

политика • 9 апреля, 10:46 • 11065 просмотра

В этом году в Украине запустят пилотный проект "Мрія" для детсадов: что там будет

В 2025 году в Украине стартует пилотный проект "Мрія" для дошкольного образования. Воспитатели, родители и администрация получат удобные цифровые инструменты.

Общество • 8 апреля, 19:59 • 7655 просмотра

В Украине будут мотивировать детей к обучению билетами в кино, мастер-классами и VR-квестами - Минцифры

В приложении "Мрія" дети будут получать виртуальную валюту за учебные достижения и обменивать на реальные поощрения. Также предусмотрены виртуальные вознаграждения за домашние задания.

Общество • 8 апреля, 19:35 • 7254 просмотра

“Мрія” будет иметь инструменты противодействия буллингу и усиления безопасности детей в школах – Зеленский

Платформа "Мрія" получит функции защиты учеников, включая инструменты противодействия буллингу и мониторинг безопасности во время воздушных тревог. В 2025 году планируется расширение платформы на всю страну.

Общество • 8 апреля, 18:09 • 12125 просмотра

В "Мрії" планируется и в дальнейшем внедрять инструменты искусственного интеллекта - Федоров

В приложении "Мрія" планируется внедрение искусственного интеллекта. Он поможет школьникам строить образовательную траекторию и будет рекомендовать контент, как в YouTube.

Общество • 8 апреля, 17:25 • 12949 просмотра

Зеленский анонсировал расширение платформы “Мрія” на профессионально-техническое и высшее образование

Владимир Зеленский заявил о планах масштабирования платформы "Мрія" на профессионально-техническое и высшее образование в 2025 году. Это должно стать единым образовательным приложением для всех.

Общество • 8 апреля, 17:24 • 11706 просмотра

Образовательная платформа "Мрія" в 2025 году масштабируется на всю страну - Зеленский

Президент Зеленский сообщил, что цифровая платформа "Мрія" уже работает в 40 школах шести областей. В 2025 году планируется масштабное расширение платформы на всю страну, а также запуск пилота для дошкольного образования.

политика • 8 апреля, 16:45 • 12270 просмотра

Кабмин обязал аспирантов и докторантов сдавать зачеты по иностранным языкам - нардеп

Кабмин внес изменения в порядок подготовки аспирантов и докторантов. Теперь обязательным является госзачет по украинскому и иностранному языкам, а также вступительный экзамен по иностранному, независимо от наличия сертификата.

Общество • 8 апреля, 13:08 • 10244 просмотра

Скандал в винницком лицее: дети вышли на митинг в поддержку учителя, который ударил ученика

В Винницко-Хуторском лицее ученики вышли на митинг в поддержку учителя, который ударил ученика. Полиция расследует инцидент, а учителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП • 7 апреля, 15:02 • 34794 просмотра

В Германии школы будут готовить к возможности войны: СМИ раскрыли детали

Министерство внутренних дел Германии поддержало идею подготовки молодежи к кризисным ситуациям и советует немцам сделать запасы еды, воды и предметов первой необходимости.

Новости Мира • 7 апреля, 12:40 • 8866 просмотра

В Украине утвердили новый крымскотатарский правопис: за основу взяли латиницу

Кабмин утвердил новый правопис крымскотатарского языка на основе латинского алфавита. Правила рекомендованы для использования всеми госорганами, включая оккупированные территории.

Общество • 5 апреля, 14:55 • 18818 просмотра

В Минобразования объяснили, что именно меняет реформа старшей школы

В Украине начальные школы и гимназии не будут закрывать, но изменится выбор профилей и предметов учащимися. Государство выделяет средства на оборудование для лабораторий.

Общество • 4 апреля, 22:03 • 6360 просмотра

"Не реагировал на замечания": в Виннице учитель обругал и избил ученика на уроке, возбуждено дело

В винницком лицее учитель ударил ученика 10 класса из-за того, что тот не реагировал на замечания. Полиция открыла уголовное производство и проводит следственные действия.

Криминал и ЧП • 4 апреля, 14:46 • 10845 просмотра

Изменения в правилах отсрочки для студентов и педагогов: кабмин одобрил законопроект

Кабмин одобрил изменения в правила отсрочки для студентов и педагогов. Отсрочку не получат мужчины 25+, которые во второй раз учатся на том же или более низком уровне образования.

Война • 4 апреля, 10:40 • 9115 просмотра

Заместитель директора учебного заведения оказался российским шпионом: в Сумской области разоблачили крота

Чиновник передавал врагу данные о позициях ВСУ в приграничных районах с Курской областью. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Война • 3 апреля, 10:58 • 10246 просмотра

Почти каждый третий преподаватель в Украине имеет признаки профессионального выгорания – образовательный омбудсмен

По данным опросов, значительная часть преподавателей и учителей в Украине испытывают профессиональное выгорание, нуждаются в психологической помощи и поддержке в борьбе со стрессом.

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НМТ-2025: сегодня завершается основной период регистрации

Основной период регистрации на НМТ-2025 заканчивается 3 апреля. Потенциальным поступающим необходимо создать персональный кабинет на сайте УЦОЯО и отправить необходимые документы.

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Карлов университет покидает X из-за изменений в политике соцсети

Крупнейший университет Чехии решил покинуть соцсеть X, сосредотачиваясь на других платформах, таких как Facebook и Instagram. Причиной стали изменения в политике X.

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Ученые выяснили, как влияет увлечение видеоиграми на IQ детей

Исследование показало, что видеоигры могут повышать интеллект детей. Просмотр телевизора и соцсети не оказали влияния на IQ.

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