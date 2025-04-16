Петиция с требованием поднять зарплаты украинским учителям до 1000–1500 долларов набрала необходимое количество голосов. Теперь Кабмин должен рассмотреть обращение в течение десяти дней.
Школы сами устанавливают продолжительность каникул, но не менее 30 дней. Отдельные заведения могут продолжить обучение в июне для восполнения образовательных потерь.
В 2024 году ученики начальной школы улучшили знания по математике и чтению, несмотря на войну. Мальчики лучше в математике, девочки - в чтении, об этом свидетельствуют данные мониторинга.
В Харькове после Пасхи откроются еще две новые подземные школы, рассчитанные на тысячу учеников. Сейчас в городе уже работают шесть станций метро, переоборудованных для обучения.
МОН призывает подростков не цепляться за вагоны поездов ради видео. В прошлом году из-за этого травмировались 28 детей, 9 погибли. Это карается штрафом или уголовной ответственностью.
Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко заявила, что возвращение к ВНО пока невозможно из-за войны и логистических трудностей для поступающих с оккупированных территорий. НМТ сохраняет черты ВНО, но имеет компьютерный формат.
Во Франции усилят запрет на мобильные телефоны в средних школах. Ученикам придется прятать устройства в шкафчики на весь день для содействия благополучию и успеваемости.
Электронная петиция с требованием сохранить школьную сеть набрала более 25 тысяч голосов меньше чем за неделю. Автор призвала правительство сохранить доступность образования по месту жительства.
Запорожская область стала первой, где все школы присоединились к образовательной экосистеме "Мрія", несмотря на близость к фронту. 150 школ уже работают с "Мрією".
Почти все школы Англии запретили мобильные телефоны, показал опрос. Причина – вредное влияние на молодежь.
Михаил Поплавский представил ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИАХАБ, объединяющий креативную молодежь и специалистов медиа. Он подчеркнул важность цифровизации образования и разработке приложения "Университет будущего".
Президент подписал закон №9600, изменяющий нагрузку на преподавателей высшего образования. Он устанавливает минимальный объем научной работы и максимальную учебную нагрузку.
В 2025 году в Украине стартует пилотный проект "Мрія" для дошкольного образования. Воспитатели, родители и администрация получат удобные цифровые инструменты.
В приложении "Мрія" дети будут получать виртуальную валюту за учебные достижения и обменивать на реальные поощрения. Также предусмотрены виртуальные вознаграждения за домашние задания.
Платформа "Мрія" получит функции защиты учеников, включая инструменты противодействия буллингу и мониторинг безопасности во время воздушных тревог. В 2025 году планируется расширение платформы на всю страну.
В приложении "Мрія" планируется внедрение искусственного интеллекта. Он поможет школьникам строить образовательную траекторию и будет рекомендовать контент, как в YouTube.
Владимир Зеленский заявил о планах масштабирования платформы "Мрія" на профессионально-техническое и высшее образование в 2025 году. Это должно стать единым образовательным приложением для всех.
Президент Зеленский сообщил, что цифровая платформа "Мрія" уже работает в 40 школах шести областей. В 2025 году планируется масштабное расширение платформы на всю страну, а также запуск пилота для дошкольного образования.
Кабмин внес изменения в порядок подготовки аспирантов и докторантов. Теперь обязательным является госзачет по украинскому и иностранному языкам, а также вступительный экзамен по иностранному, независимо от наличия сертификата.
В Винницко-Хуторском лицее ученики вышли на митинг в поддержку учителя, который ударил ученика. Полиция расследует инцидент, а учителю грозит до 5 лет лишения свободы.
Министерство внутренних дел Германии поддержало идею подготовки молодежи к кризисным ситуациям и советует немцам сделать запасы еды, воды и предметов первой необходимости.
Кабмин утвердил новый правопис крымскотатарского языка на основе латинского алфавита. Правила рекомендованы для использования всеми госорганами, включая оккупированные территории.
В Украине начальные школы и гимназии не будут закрывать, но изменится выбор профилей и предметов учащимися. Государство выделяет средства на оборудование для лабораторий.
В винницком лицее учитель ударил ученика 10 класса из-за того, что тот не реагировал на замечания. Полиция открыла уголовное производство и проводит следственные действия.
Кабмин одобрил изменения в правила отсрочки для студентов и педагогов. Отсрочку не получат мужчины 25+, которые во второй раз учатся на том же или более низком уровне образования.
Чиновник передавал врагу данные о позициях ВСУ в приграничных районах с Курской областью. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.
По данным опросов, значительная часть преподавателей и учителей в Украине испытывают профессиональное выгорание, нуждаются в психологической помощи и поддержке в борьбе со стрессом.
Основной период регистрации на НМТ-2025 заканчивается 3 апреля. Потенциальным поступающим необходимо создать персональный кабинет на сайте УЦОЯО и отправить необходимые документы.
Крупнейший университет Чехии решил покинуть соцсеть X, сосредотачиваясь на других платформах, таких как Facebook и Instagram. Причиной стали изменения в политике X.
Исследование показало, что видеоигры могут повышать интеллект детей. Просмотр телевизора и соцсети не оказали влияния на IQ.