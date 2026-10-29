В России хотят усложнить поступление в университеты, повысив требования к абитуриентам

Совет Федерации РФ одобрил рекомендации по повышению минимальных баллов единого государственного экзамена, необходимых для поступления в российские университеты. Также сенаторы предлагают ограничить возможности поступления по результатам предметных олимпиад. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на ТАСС, пишет УНН.

Детали

Соответствующие рекомендации адресованы Рособрнадзору. Они предусматривают ужесточение требований к поступающим на программы бакалавриата и специалитета.

Помимо повышения проходного балла, сенаторы предлагают сократить количество категорий абитуриентов, имеющих особые права при поступлении. Это может осложнить получение высшего образования даже для победителей предметных олимпиад.

В России уже сократили набор студентов на платное обучение

Новые предложения стали продолжением политики ограничения поступления в российские университеты. В мае 2025 года Госдума приняла закон, который позволил регулировать количество мест на платном обучении.

В октябре 2026 года российское Министерство науки и высшего образования сообщило, что количество студентов, принятых на платную форму обучения, сократилось на 28%.

Министр Валерий Фальков объяснил такие меры необходимостью сократить набор на специальности, которые, по оценке властей, не пользуются достаточным спросом на рынке труда.

Параллельно в российских школах усиливают военную подготовку, вводят обучение работе с беспилотниками и поощряют переход учеников после девятого класса в профессиональные колледжи.

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