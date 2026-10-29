У росії хочуть ускладнити вступ до університетів, підвищивши вимоги до абітурієнтів

рада федерації рф схвалила рекомендації щодо підвищення мінімальних балів єдиного державного іспиту, необхідних для вступу до російських університетів. Також сенатори пропонують обмежити можливості вступу за результатами предметних олімпіад. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на ТАСС, пише УНН.

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Відповідні рекомендації адресовані Рособрнагляду. Вони передбачають посилення вимог до вступників на програми бакалаврату та спеціалітету.

Крім підвищення прохідного бала, сенатори пропонують скоротити кількість категорій абітурієнтів, які мають особливі права під час вступу. Це може ускладнити отримання вищої освіти навіть для переможців предметних олімпіад.

У росії вже скоротили набір студентів на платне навчання

Нові пропозиції стали продовженням політики обмеження вступу до російських університетів. У травні 2025 року держдума ухвалила закон, який дозволив регулювати кількість місць на платному навчанні.

У жовтні 2026 року російське міністерство науки та вищої освіти повідомило, що кількість студентів, прийнятих на платну форму навчання, скоротилася на 28%.

Міністр валерій фальков пояснив такі заходи необхідністю зменшити набір на спеціальності, які, за оцінкою влади, не мають достатнього попиту на ринку праці.

Паралельно у російських школах посилюють військову підготовку, запроваджують навчання роботі з безпілотниками та заохочують перехід учнів після дев'ятого класу до професійних коледжів.

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